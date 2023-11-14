台北雙星今天立柱祈福 四大認證綠建築重新定義西區天際線

台北雙星身為台北市西區門戶計畫重要一環，今天舉行立柱典禮，象徵地上、地下工程穩固、整體順利進行，並祈求工程順利平安、如期如質完工。台北雙星董事長許崑泰指出，台北雙星完工後將成為超高樓層大樓新指標，打造全台首座擁有四大綠建築認證，重新定義台北西區城市天際線。

台北捷運工程局則預估，台北雙星開發完成後將可提供1.6萬個就業機會、每年預期創造上千億元以上的經濟產值，帶動周邊商圈、生活圈發展不容小覷，更將為台北打造全新風貌。

台北雙星建築體包括兩棟摩天塔樓、一條連通台北車站的雙層高架步行長廊、多功能花園露台，以及大面積做為公共文化用途的「公益客廳」；其中設計靈感源自騎樓老街的高架的台北長廊，將會串連台北車站及交六、交八台北行旅廣場，預計整合鄰近街區，與北門、大稻埕老城區共同文化生活圈。

完工後的台北雙星將重新定義台北西區城市天際線，成為台灣國際級新地標。台北雙星股份有限公司攜手美國SOM設計事務所、三大聯合建築師事務所、永峻工程顧問、華熊營造、中華工程、久年營造等國內外知名頂尖團隊，為台灣打造首座同時擁有LEED、WELL白金級，以及綠建築、智慧建築鑽石級標章之四大認證智慧綠能建築；同時結合歷史傳承、人文關懷、環境生態，期待落成後將成為全台最大人本永續市民公益空間。

台北雙星董事長許崑泰於典禮上提及，台北雙星完工後將成為超高樓層大樓新指標，整體建築更加強化生態共存、節能減廢，除了塔樓玻璃可充分引進自然光源，更能同時通風降溫、遮陽隔熱，內部也採用高智慧化自動控制系統，大幅節能減碳。

他說，透過國內外頂尖團隊，並結合藍天、宏匯集團群在科技製造、商業不動產開發經營及智慧綠建築系統的優勢資源，打造全台首座擁有四大綠建築認證的全新永續、健康智慧大樓。

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