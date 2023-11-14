正德節能船隊添新兵 環保船舶「Norvic Singapore」正式交付

正德海運（2641）再交新船，今（14）日由尾道造船株式會社 (Onomichi DockyardCo., Ltd.) 建造，屬 NOx 第三期環保船舶「Norvic Singapore」正式交付，為環保節能船隊再添新兵，本季營運也加入新動能。

正德表示，為提升船隊競爭優勢，2021年訂購六艘4萬噸輕便型高規格節能減碳散裝貨輪，委託日本新來島造船株式會社所打造兩艘環保節能新船，已於今年上半年度如期交付，分別與日本、加拿大國際性大型航商簽訂五年長約。接續，9月中旬散裝貨輪「Norvic Houston」交付，擴大船隊規模，新船所貢獻的營收可填補去年處分船舶後所產生的營收缺口。

該公司並指出，以期租 （TC）的營運模式並未受到短期散裝航運不景氣影響，今年是正德脫胎換骨的一年，原有較小型及中古船均已在去年高價時處分，目前逐季交付的環保節能新船將有助於該公司逐季擴大船隊規模，維持合理穩定利潤。

正德今年前三季合併營收9.42億元，年減19％，營業毛利4.37億元，年減24％，稅後淨利2.73億元，EPS為1.13元。正德指出，隨著今年各季及明年各2艘節能減碳新船交付加入營運，公司營收及獲利呈逐季成長。

正德海運交今年第4艘新船，明上半年再交2艘，這些都是環保高效能船，隨著IMO推動新海洋環保法規，散裝船的新船需求量加，今年到目前為止散裝船運市場表現雖沒有去年好，但還是相當好的一年，在環保節能要求下，持續進行船隊優化是必要的工作。長期規劃優化船隊競爭力，擴大營運規模，保持高租金收益維持穩定的獲利表現。

展望市場前景，正德認為，全球散裝航運在過去二、三年內新造船舶訂單偏低，加上船舶效能指數（EEXI）及營運碳強度指標（CII）及歐盟碳排放交易系統（ETS）等環保法規上路促使航商放慢船速，導致船噸數供給減少，加重全球航商汰換老舊船舶的壓力，散裝船運力供給將有效限縮。

商品推薦