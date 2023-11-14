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新普獲得評審肯定 榮獲「2023 TCSA 台灣永續獎」

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
新普董事長宋福祥。記者胡經周／攝影
新普董事長宋福祥。記者胡經周／攝影

新普（6121）今年首度報名「2023年第十六屆台灣企業永續獎（TCSA）」，榮獲《企業永續報告類–電子資訊製造業銀獎》，新普科技2021永續元年啟航，揭櫫永續策略藍圖，涵蓋完整的 ESG 三面向，扣合本業核心，對接SDGs，以積極作為於報告書完整揭露具完整性、可信度、溝通性等資訊，獲得評審肯定。

「台灣企業永續獎」係財團法人台灣永續能源研究基金會舉辦，主辦單位說明今年參獎家數達526家，較去年成長24%，足見獎項競爭激烈。本次新普科技參加電子製造業大型企業組為2022全球營收50億新台幣以上的企業，我們深知永續之路沒有止境，未來將持續朝永續發展目標優化邁進。

新普科技透過永續委員會「綠色製造、創新技術、永續供應鏈、社會參與及公司治理」五大主軸奠基，設定永續目標並具體實踐永續方案。在環境面向(E) 積極佈局碳管理議題，全面執行碳盤查及ISO14064-1第三方查證，2022年CDP獲評碳揭露B等級，2023年通過近程目標(near-term target)審查，依循1.5℃情境設立減碳目標，為達成企業減碳承諾，積極展開減碳行動包括:導入ISO 50001管理系統、裝置太陽能板自發自用、簽訂再生能源購電合約等，目前正進行RE100倡議申請，在創技術方面，評估導入PCR (pos-consumer recycled resin) 於電池塑殼，以達到減塑及降低產品碳足跡，部分專案量產已導入PCR 90%。

在社會面向(S)，新普科技攜手新竹臺大分院推動「遠距e療・健康鄉里」 遠距醫療照護模式成為未來新常態 同步催化非接觸的行動數位健康需求，以強化偏鄉行動醫療及遠距醫療量能。在治理面向 (G)，持續強化董事運作，2022公司治理評鑑6~10%，在永續供應鏈管理，參考ISO 20400 永續採購指南，落實永續採購藉此優化自身及其供應商之競爭力、降低供應鏈風險。

新普科技重視人權議題，己加入RBA會員，以實際行動支持RBA，致力於維護勞工權益、恪守誠信經營與保護環境、落實職業安全衛生打造安全職場並建立持續改善的管理系統，與聯盟所有會員共同朝向企業永續發展，善盡企業社會責任。

新普科技一直秉持「成為您最佳綠色供應鏈夥伴」之企業願景，及「Lighting the Future」的永續願景，致力實踐企業永續責任，點亮未來創造永續共享價值。

新普 減碳 願景 再生能源 ESG

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