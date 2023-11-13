黑沃精品咖啡接軌國際 邀阿聯酋手沖冠軍來台巡迴展演

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
黑沃粉絲爭相和Ibrahim合影、索取簽名，展現對這位冠軍的熱情支持。記者宋健生/攝影
黑沃粉絲爭相和Ibrahim合影、索取簽名，展現對這位冠軍的熱情支持。記者宋健生/攝影

積極拓展國際市場的黑沃精品咖啡，在歡慶七周年時，也迎來一場難得的國際咖啡饗宴，邀請來自中東杜拜的阿聯酋手沖咖啡冠軍Ibrahim H. Al Mallouhi首次來台，展開為期一周的巡迴展演。Ibrahim面對台灣咖啡愛好者的熱情驚喜不已，還在現場分享快樂七件事。

Ibrahim表示，「快樂七件事」分別為：虔誠的信仰、孝順父母、對另一半付出純淨的愛、與正能量的人交朋友、工作做到盡善盡美、正職之外要正確投資，以及持續規律的運動。

Ibrahim巡迴活動首場，今(13)日在黑沃位於烏日高鐵特區的旗艦店舉辦。黑沃咖啡創辦人林佩霓說，這次Ibrahim為台灣帶來了兩款獨一無二的冠軍聯名咖啡豆「杜拜之星」及「杜拜戰神」，同時透過冠軍手沖曲線複製，傳承冠軍的技藝和風味。

林佩霓表示，將會在全台黑沃門市推出Ibrahim的冠軍手沖咖啡系列，讓台灣消費者也能品味到世界級手沖咖啡的頂級美味。

今天活動現場，由Ibrahim帶來其獨特的手沖技術，和對於咖啡豆風味的敏銳描述，吸引大批咖啡愛好者聞香而來，黑沃粉絲也爭相和他合影、索取簽名，展現對這位冠軍的熱情支持。

林佩霓強調，透過這次深度的精品咖啡體驗，除了讓台灣咖啡愛好者近距離與冠軍互動外，也展現黑沃咖啡國際化與接軌世界精品咖啡文化的企圖心。

Ibrahim說，很開心與黑沃咖啡合作，讓他有機會將阿拉伯手沖咖啡的獨特風味帶到台灣。對於成為手沖咖啡冠軍的成功秘訣，Ibrahim說：「成功沒有秘訣，只有勤奮認真努力工作」。

林佩霓表示，今年黑沃咖啡與Ibrahim在中東的精品咖啡品牌Espresso lab，將於11月17至20日的台灣國際咖啡展上，攜手推廣精品咖啡。而這次與Ibrahim的成功合作，不僅是對台灣咖啡文化的重要注入，也預告黑沃咖啡未來將邀請更多國際知名咖啡達人訪台，與黑沃粉絲進行更多互動，持續與世界接軌。

黑沃將推出Ibrahim的冠軍手沖咖啡系列，讓消費者品味世界級手沖咖啡的美味。記者宋健生/攝影
黑沃將推出Ibrahim的冠軍手沖咖啡系列，讓消費者品味世界級手沖咖啡的美味。記者宋健生/攝影
黑沃咖啡創辦人林佩霓(左)邀請阿聯酋手沖咖啡冠軍Ibrahim來台巡迴展演。記者宋健生/攝影
黑沃咖啡創辦人林佩霓(左)邀請阿聯酋手沖咖啡冠軍Ibrahim來台巡迴展演。記者宋健生/攝影
這場巡迴展演活動，吸引大批咖啡愛好者聞香而來。記者宋健生/攝影
這場巡迴展演活動，吸引大批咖啡愛好者聞香而來。記者宋健生/攝影

咖啡 杜拜 中東

延伸閱讀

中華職棒總冠軍出爐 7-ELEVEN限時3天15款飲品第2件5折

跑咖清單加一！台中日式風格咖啡廳「TOMORROW COFFEE」，手沖咖啡選擇多咖啡控必訪

基隆咖啡廳密度高四大風格 市府介紹私房咖啡口袋名單

號稱台灣每4杯咖啡有1杯來自這 咖啡節兌換貓咖啡杯

相關新聞

潤泰全處分桃園4筆土地 處分利益估4.9億元

潤泰全（2915）今（13）日公告，處分桃園市大園區五塊厝段下埔小段4筆土地，處分利益估計4.9億元。

酸菜魚突然爆紅餐廳遍地開花？ 專家「曝原因」：讓不討喜的料理卻能大受歡迎

近幾年突然在台中、台北及其他城市，酸菜魚成了餐飲業的超新星，不但獨立出來作為開店的產品，甚至是持續爆紅還有不少品牌繼續加入戰局。

大陸建設：今年房市不熱了！未來瞄準重點區域布局

欣陸投控（3703）今（13）日召開法說會，欣陸投控執行長張方欣表示，今年房市景氣的確沒有過往熱絡，但大陸建設在雙北、新...

降溫有感！全家瞄準火鍋商機 兩大策略拚預購業績翻倍

降溫有感，火鍋是許多消費者的暖食首選。看好消費者隨時隨地都愛吃鍋的趨勢，全家（5903）即日起化身為24小時不打烊的「巷...

中和大洋塑膠捐贈土地 新北公私合建案預計明年招商

新北市府開源節流，推出「公私有土地合作機制」，將市有土地與民間業者共同開發，首案中和大洋塑膠公益回饋的機關用地、住宅用地...

升息循環尚未結束？ 專家：民眾有三苦、生活壓力愈來愈重

日前央行總裁楊金龍受訪時指出，台灣升息循環「應該還沒有結束」，引發市場關注。對此，元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。