黑沃精品咖啡接軌國際 邀阿聯酋手沖冠軍來台巡迴展演
積極拓展國際市場的黑沃精品咖啡，在歡慶七周年時，也迎來一場難得的國際咖啡饗宴，邀請來自中東杜拜的阿聯酋手沖咖啡冠軍Ibrahim H. Al Mallouhi首次來台，展開為期一周的巡迴展演。Ibrahim面對台灣咖啡愛好者的熱情驚喜不已，還在現場分享快樂七件事。
Ibrahim表示，「快樂七件事」分別為：虔誠的信仰、孝順父母、對另一半付出純淨的愛、與正能量的人交朋友、工作做到盡善盡美、正職之外要正確投資，以及持續規律的運動。
Ibrahim巡迴活動首場，今(13)日在黑沃位於烏日高鐵特區的旗艦店舉辦。黑沃咖啡創辦人林佩霓說，這次Ibrahim為台灣帶來了兩款獨一無二的冠軍聯名咖啡豆「杜拜之星」及「杜拜戰神」，同時透過冠軍手沖曲線複製，傳承冠軍的技藝和風味。
林佩霓表示，將會在全台黑沃門市推出Ibrahim的冠軍手沖咖啡系列，讓台灣消費者也能品味到世界級手沖咖啡的頂級美味。
今天活動現場，由Ibrahim帶來其獨特的手沖技術，和對於咖啡豆風味的敏銳描述，吸引大批咖啡愛好者聞香而來，黑沃粉絲也爭相和他合影、索取簽名，展現對這位冠軍的熱情支持。
林佩霓強調，透過這次深度的精品咖啡體驗，除了讓台灣咖啡愛好者近距離與冠軍互動外，也展現黑沃咖啡國際化與接軌世界精品咖啡文化的企圖心。
Ibrahim說，很開心與黑沃咖啡合作，讓他有機會將阿拉伯手沖咖啡的獨特風味帶到台灣。對於成為手沖咖啡冠軍的成功秘訣，Ibrahim說：「成功沒有秘訣，只有勤奮認真努力工作」。
林佩霓表示，今年黑沃咖啡與Ibrahim在中東的精品咖啡品牌Espresso lab，將於11月17至20日的台灣國際咖啡展上，攜手推廣精品咖啡。而這次與Ibrahim的成功合作，不僅是對台灣咖啡文化的重要注入，也預告黑沃咖啡未來將邀請更多國際知名咖啡達人訪台，與黑沃粉絲進行更多互動，持續與世界接軌。
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