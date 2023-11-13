默克獲得第二屆最佳DE&I 企業銀獎

默克集團旗下「默克先進材料科技股份有限公司」今年得獎連連，日前獲得第二屆「DE&I 多元共融願景獎(DBTA，Diversity for Better Tomorrow Awards)」評審團的青睞，奪下最佳 DE&I 企業銀獎的肯定， 為少數連續獲獎的外商科學及科技公司。

這也是默克不久前從200 多家國內外最具指標性企業中 脫穎而出，榮獲國內最具影響力的 ESG 獎項之一「天下永續公民獎」外商組新秀獎、首屆「天下人才永續獎」外商企業組第四名，以及首屆「親子天下友善家庭職場獎」的肯定，一口氣囊括三項大獎後，再獲殊榮。

台灣默克集團董事長李俊隆表示，「在默克，無論是延長、改善或孕育生 命、解決科學社群中最棘手的難題，或是推動數位化生活發展，都可以發現我 們的三大事業體最終只有一個共同目的，就是推進人類文明進展，與永續精神 相吻合。而我們相信培育優秀人才，能幫助實現我們企業永續經營的精神，未 來也將持續朝向栽培國際化多元人才，提供安家生養環境，創造一個平等、安 全與有歸屬感的企業文化，讓默克人盡情揮灑才能。

DE&I主要著重多元、 公平與共融。根據 Womany 女人迷的千人職場調查報告指出，具備 DE&I 文化的企業能夠吸引 優秀人才加入並留任，更是打造高效團隊的關鍵。默克獲得第二屆「DE&I 多元 共融願景獎(DBTA，Diversity for Better Tomorrow Awards)」最佳 DE&I 企業銀 獎的殊榮，在跨越26個不同產業的企業中，以塑造多元與共融文化實踐的成果。

默克強調，公司重視每位員工的獨特之處，期望每位員工皆能釋放專業知識和 熱情的巨大潛能，而推動企業 DE&I 文化需每一位同仁起身實踐，包括每位主管 皆須完成「共融領導力課程」。 默克志工走進台灣各角落，傳遞科學的知識，啟發上萬位學童對科學的好奇心。圖/默克提供

商品推薦