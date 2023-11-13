降溫有感！全家瞄準火鍋商機 兩大策略拚預購業績翻倍

降溫有感，火鍋是許多消費者的暖食首選。看好消費者隨時隨地都愛吃鍋的趨勢，全家（5903）即日起化身為24小時不打烊的「巷口鍋物專賣店」，以「人氣名店」、「絕配週邊」兩大策略，集結多家超人氣及網路口碑好評的火鍋名店，以及多項吃鍋良伴，於預購型錄、全家行動購、全+1商城及實體店舖等線上、線下全通路，推出逾400款特色鍋物商品，並帶動整體預購業績翻倍成長。

台灣火鍋市場年產值上看400億元，根據網路調查，超過八成受訪者每月至少會吃1次火鍋，顯示吃鍋已是全民運動。全家預購型錄首推網路聲量第一的「肉多多」及其姊妹品牌「狂一鍋」的招牌湯底，包含蕃茄牛肉鍋、麻油爆香雞腿鍋等，皆為便利商店通路獨家販售；並導入超夯排隊名店「刁民酸菜魚」招牌菜色「秘罈酸菜魚」，開賣3天內即完銷千份、搶手再加開；還有消費者吃鍋後必享用的冰品、鈴鈴卷和今都腐竹，皆是預購榜上熱銷商品，豐富品項帶動整體預購業績翻倍成長。

此外，全家APP「Fami煮煮」亦搭上吃鍋旺季，即日起首推冷藏直送鍋物，鍋底、新鮮肉品及蔬菜等食材皆為冷藏直送，首波開賣酸菜白肉鍋與韓式泡菜豬肉鍋特價208元，11月13日-11月26日享早鳥嘗鮮價199元，前400份再享肉量增量40%。全家實體店舖亦集結40款人氣火鍋店湯底與週邊品項推出優惠活動，11月28日前選購即興開鍋落地紙架商品，可享任兩件79折優惠，包含FamiCollection與台酒聯名的湯品，以及老四川、海底撈、麻一點、尬鍋推出的鍋物、泡麵、點心等豐富選擇。

全家觀察，除了鍋物本身以外，特定的火鍋週邊商品亦是消費者享用火鍋時不可少的元素，其中「冰品」是許多人的吃鍋最佳「涼」伴，全家今年導入王品牛排推出的「熔岩巧克力雪糕」(49元/支)為火鍋預購檔期銷量第一，開賣兩週銷售超過2萬支，可見消費者喜歡在品嘗完溫暖的鍋物後，再來點沁涼可口的冰品。

一同開鍋的還有全家行動購、全+1商城，即日起開賣逾300款鍋物與週邊商品，包含各式鍋底、火鍋組、火鍋料、生鮮蔬果、鍋具與冰飲品等品項，讓消費者免出門，線上下單就能輕鬆開鍋。其中首推全家行動購多款特色口味鍋物，如南洋叻沙魚頭鍋、胡椒鴨、鮑魚干貝雞湯，以及人氣名店「築間」推出的胡椒豬骨湯底、「刁民」推出的初戀蕃茄魚及初戀蕃茄牛肉鍋等，還有豐富生鮮食材可搭配購買。

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