快訊

演唱會南北引戰！Coldplay高雄散場順利、桃園慘輸？ 桃市：不能類比

合作《請回答1988》假戲真做 柳俊烈、惠利愛情長跑七年情斷

租金不會拖！房東最愛「這類人」 網曝內情：一租就十幾年

降溫有感！全家瞄準火鍋商機 兩大策略拚預購業績翻倍

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
全家火鍋季主打「人氣名店、絕配週邊」，於預購型錄獨家開賣網路最高聲量火鍋「肉多多、狂一鍋」鍋底，同步販售海底撈、青花驕、聚、石二鍋推出的鍋物或配料。圖/全家提供
全家火鍋季主打「人氣名店、絕配週邊」，於預購型錄獨家開賣網路最高聲量火鍋「肉多多、狂一鍋」鍋底，同步販售海底撈、青花驕、聚、石二鍋推出的鍋物或配料。圖/全家提供

降溫有感，火鍋是許多消費者的暖食首選。看好消費者隨時隨地都愛吃鍋的趨勢，全家（5903）即日起化身為24小時不打烊的「巷口鍋物專賣店」，以「人氣名店」、「絕配週邊」兩大策略，集結多家超人氣及網路口碑好評的火鍋名店，以及多項吃鍋良伴，於預購型錄、全家行動購、全+1商城及實體店舖等線上、線下全通路，推出逾400款特色鍋物商品，並帶動整體預購業績翻倍成長。

台灣火鍋市場年產值上看400億元，根據網路調查，超過八成受訪者每月至少會吃1次火鍋，顯示吃鍋已是全民運動。全家預購型錄首推網路聲量第一的「肉多多」及其姊妹品牌「狂一鍋」的招牌湯底，包含蕃茄牛肉鍋、麻油爆香雞腿鍋等，皆為便利商店通路獨家販售；並導入超夯排隊名店「刁民酸菜魚」招牌菜色「秘罈酸菜魚」，開賣3天內即完銷千份、搶手再加開；還有消費者吃鍋後必享用的冰品、鈴鈴卷和今都腐竹，皆是預購榜上熱銷商品，豐富品項帶動整體預購業績翻倍成長。

此外，全家APP「Fami煮煮」亦搭上吃鍋旺季，即日起首推冷藏直送鍋物，鍋底、新鮮肉品及蔬菜等食材皆為冷藏直送，首波開賣酸菜白肉鍋與韓式泡菜豬肉鍋特價208元，11月13日-11月26日享早鳥嘗鮮價199元，前400份再享肉量增量40%。全家實體店舖亦集結40款人氣火鍋店湯底與週邊品項推出優惠活動，11月28日前選購即興開鍋落地紙架商品，可享任兩件79折優惠，包含FamiCollection與台酒聯名的湯品，以及老四川、海底撈、麻一點、尬鍋推出的鍋物、泡麵、點心等豐富選擇。

全家觀察，除了鍋物本身以外，特定的火鍋週邊商品亦是消費者享用火鍋時不可少的元素，其中「冰品」是許多人的吃鍋最佳「涼」伴，全家今年導入王品牛排推出的「熔岩巧克力雪糕」(49元/支)為火鍋預購檔期銷量第一，開賣兩週銷售超過2萬支，可見消費者喜歡在品嘗完溫暖的鍋物後，再來點沁涼可口的冰品。

一同開鍋的還有全家行動購、全+1商城，即日起開賣逾300款鍋物與週邊商品，包含各式鍋底、火鍋組、火鍋料、生鮮蔬果、鍋具與冰飲品等品項，讓消費者免出門，線上下單就能輕鬆開鍋。其中首推全家行動購多款特色口味鍋物，如南洋叻沙魚頭鍋、胡椒鴨、鮑魚干貝雞湯，以及人氣名店「築間」推出的胡椒豬骨湯底、「刁民」推出的初戀蕃茄魚及初戀蕃茄牛肉鍋等，還有豐富生鮮食材可搭配購買。

延伸閱讀

天冷就是要吃鍋！全家火鍋季店鋪40款人氣鍋底2件7.9折

吃火鍋要注意！築間、馬辣、千葉火鍋…等名店蔬果農藥超標

吃火鍋點龍蝦花12萬台幣 他痛批「黑店天花板」反遭網酸

堪稱台版速食！為何台灣流行吃鍋 網分析3大優勢：國外找不到

相關新聞

裕隆城高價宅頻傳大賺 這棟3筆都賺最多1200萬

新店裕隆城規劃以來眾人引頸企盼，房價跟著一路漲，依據實價登錄資料，不只剛性需求一般住宅上漲，周邊高總價的社區增值空間更是...

降溫有感！全家瞄準火鍋商機 兩大策略拚預購業績翻倍

降溫有感，火鍋是許多消費者的暖食首選。看好消費者隨時隨地都愛吃鍋的趨勢，全家（5903）即日起化身為24小時不打烊的「巷...

中和大洋塑膠捐贈土地 新北公私合建案預計明年招商

新北市府開源節流，推出「公私有土地合作機制」，將市有土地與民間業者共同開發，首案中和大洋塑膠公益回饋的機關用地、住宅用地...

升息循環尚未結束？ 專家：民眾有三苦、生活壓力愈來愈重

日前央行總裁楊金龍受訪時指出，台灣升息循環「應該還沒有結束」，引發市場關注。對此，元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表...

雲品溫泉酒店十五週年慶 共創永續與音樂藝術之旅

雲品溫泉酒店日月潭已接待超過300萬人次住宿，為歡慶開業15週年，於11月舉辦一系列活動，邀請台灣享譽國際的朱宗慶打擊樂...

斜槓創業王！上曜張祐銘獲中山大學傑出校友慨捐300萬

國立中山大學11日舉辦112學年度傑出校友頒獎典禮，上曜（1316）建設董事長張祐銘榮獲工商類傑出校友，並宣布捐贈300...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。