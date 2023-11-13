生技論壇／楊泮池：生醫競爭力 四路進擊

生策會副會長楊泮池昨（12）日表示，全球生醫產業快速發展時代，我國生醫發展當以台灣為首發市場，健全場域驗證、輔導取證、建立落地應用與市場准入機制，並配合新南向政策拓展國際通路及市場取證，如此將可加速國際市場發光發熱。

經濟日報於14日主辦2023生技論壇，主題為「生醫科技大未來」。楊泮池將以「在全球生醫產業快速發展時代 臺灣的機會與挑戰」為題發表演講。本論壇由中華開發資本、勤業眾信聯合會計師事務所、鑽石生技投資、中國醫藥大學附設醫院、長佳智能、台康生技及台耀化學等協辦。

楊泮池表示，今年諾貝爾獎暨2022年唐獎得主的卡里科和魏斯曼因致力研發mRNA疫苗而獲得生醫獎殊榮，凸顯後疫情時代核酸新藥發展將是未來趨勢。

醫療科技方面，輝達創辦人黃仁勳與超微董事長蘇姿丰今年先後來台後掀起AI旋風，廣達董事長林百里也強調「AI力即國力」。包括生技醫療等各個產業都將受生成式AI發展影響，台灣面對這個趨勢也應做好準備。

楊泮池表示，近年台灣生物製藥從研發、製造、銷售到國際授權都有顯著成果。資通訊產業與醫療體系近年密集合作後，相關智慧醫材在研發、生產到外銷也陸續開創不錯的佳績。

他也提醒，台灣近幾年生醫企業的成功範例，不論是製藥業的保瑞藥業、或資通訊產業的研華科技，九成市場都在國際市場，台灣想發展具競爭力的生醫產業，當以國際市場為目標。

全球生醫產業快速發展，楊泮池指出，台灣需從人才、法規、規模及通路等四大面向逐步提升我們的競爭力。建議我國的生醫產業當以台灣為首發市場，健全場域驗證、輔導取證、建立落地應用與市場准入機制，最後再透過政府助力將產品輸出國際市場。

政府推動醫療新南向，衛福部今年啟動「七國十一中心」策略，透過醫學中心「以醫帶商」帶領生醫業進軍東協七國。但若要讓東協各國接受台灣生醫產品，前提就是先讓這些產品在國內落地、驗證及取證，才有助於打通國際通路及市場取證。

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