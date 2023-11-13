經濟選書／翻轉金字塔 領導者的隱形天賦

許多領導者認為自己處在金字塔頂端，因此在組織中採用由上而下的方法來進行管理。但如果有一種更有效、更創新的管理方式呢？

過去十年，Spotify創辦人丹尼爾．埃克（Daniel Ek）在這家音樂串流龍頭開創出一套非傳統的領導方法。

埃克個性內斂，但在職場上卻冷酷無情，他採用一套全新方法來發揮創意和領導力。他喜歡花很長的時間散步，因為這有助於他釐清思緒。在發揮創意的過程，他會聽碧昂絲的音樂尋求靈感。他拒絕在一天內安排超過三場會議。

但最令人驚訝的是，在這個以結構為重的組織當中，他不是採取由上而下的管理模式。埃克曾聽北歐航空執行長說過，思考領導力的正確方式是翻轉由上而下的管理模式。「你應該把金字塔倒過來，把自己想成是最底層的那個人，」埃克說，「你的存在是為了讓工作能順利運行。這就是我在Spotify所做的事。」

這世界上總有人在看著你，向你學習。──凱爾．卡本特

在這個由下而上的管理模式中，想法、價值和策略主要來自公司員工，他們是公司的命脈，而高層主管則提供相應的支持與資源，以協助團隊快速執行計畫。

例如，埃克最初反對產品團隊推出「每周新發現」（Discover Weekly）的構想，這項功能每周會為使用者提供客製化的播放清單。他多次質問團隊，為什麼要花這麼多時間和精力來開發這項功能。「如果只有我一人，我絕對會扼殺這個點子，毫無疑問，」埃克在2018年時向《快公司雜誌》（Fast Company）表示，「我從未看見這項功能的獨到之處。」

儘管埃克興趣缺缺，團隊仍努力開發這項功能。不久後，他們向廣大聽眾推出了這項功能。「我記得我是在媒體上看到的，」埃克說，「我心想，噢，這會是一場災難。」結果，「每周新發現」成為Spotify最受歡迎的功能之一。

埃克說，他在倒金字塔結構中的角色，是賦予管理階層權力，並分配必要的資源，讓管理階層能執行他們的點子。「我會給團隊一個大致的方向，」埃克解釋道，「但我不會為他們提供實現目標所需要的所有東西。」

這種基層的領導風格很難落實，因為員工往往會尋求執行長的答覆與引導，尤其是在危機時刻。但偉大的領導者有種隱形天賦，他們很清楚，即使在最混亂的時刻，翻轉的金字塔結構也能帶來更好的想法。

身為領導者，著名的餐飲大亨丹尼．梅爾經歷過許多次危機，像是911事件、2008年金融危機，以及近期的全球疫情。就像埃克一樣，他將自己視為「由下而上的管理者，信奉『僕人式領導』的理念。」

僕人式領導（servant leadership）是由已故管理學大師羅伯．格林里夫（Robert Greenleaf）所推廣，他認為唯有領導者鼓勵合作、信任、前瞻、傾聽和賦權，組織才能發揮最大效力。「在任何階層制度中，當然是老闆（也就是我）擁有最大的權力，」梅爾在自傳《全心待客：頂級服務體驗的祕訣》中提到，「但如果你將傳統的組織結構顛倒過來，讓它看起來像個V字型，把老闆放在最底層，就會發生一件神奇的事情。」

什麼神奇的事情？你會得到全新的想法。研究顯示，「僕人式領導」會營造一種信任的氛圍，激勵員工勇於冒險，進而推動公司向前邁進。

（摘自《隱形天賦：成功人士的十種祕密思維》，天下文化出版）

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