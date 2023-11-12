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泰山田中馬推回收寶特瓶再製跑衣 秤斤捐八寶粥助弱勢

經濟日報／ 記者何秀玲／台北報
台灣四大馬拉松之一「台灣米倉田中馬拉松」(田中馬)於今(12)日開跑，主力贊助商泰山總經理蔡政達等多位貴賓共同鳴槍下，1萬6,500名來自世界各地的跑者由起跑拱門聲勢浩大出發。泰山/提供
台灣四大馬拉松之一「台灣米倉田中馬拉松」(田中馬)於今(12)日開跑，主力贊助商泰山總經理蔡政達等多位貴賓共同鳴槍下，1萬6,500名來自世界各地的跑者由起跑拱門聲勢浩大出發。泰山/提供

台灣四大馬拉松之一「台灣米倉田中馬拉松」(田中馬)於今(12)日開跑！清晨6時許，在彰化縣長王惠美、田中鎮長蕭淑芬，以及特別到場為選手加油的台灣民眾黨黨主席柯文哲、主力贊助商泰山企業(股)公司總經理蔡政達等多位貴賓共同鳴槍下，1萬6,500名來自世界各地的跑者由起跑拱門聲勢浩大出發。

泰山（1218）總經理蔡政達表示，田中有好山好水，泰山生產基地位於田中，也生產好水，做為在地企業，泰山從第一屆起就是田中馬的主力贊助商，已連續12年不缺席。

田中馬大會自去(2022)年導入碳足跡盤查計畫，並於日前獲德國萊因TÜV查驗證書，成為全台獲得「第一張馬拉松碳足跡證書」的運動賽事。今年繼續透過碳盤查、無塑紙杯、在地採購、電子完賽證書等方式，實現「低碳永續馬拉松」理念。響應大會ESG訴求，泰山從去年開始在馬拉松賽事倡議回收寶特瓶，還與廠商合作將空瓶再製成跑衣，本屆選手身上的跑衣就含有去年回收的寶特瓶，透過分解、重組，讓物料再生，讓賽事更添環保意識。

今年除擴大回收寶特瓶，泰山更加碼宣布：每回收1公斤的寶特瓶，就捐贈1箱八寶粥給社福團體，善盡企業的社會責任。

泰山企業表示，賽事的主力贊助水「泰山Twist Water環保水」原本就是訴求友善環境、垃圾減量的產品，不僅塑料最輕，「一扭一回收」還可輕易壓扁不佔空間。為了讓回收量更有感，泰山志工還直接搬出磅秤，當場將一袋袋回收的空瓶「秤斤論兩」，並即時公布回收總重量，和參加者一同見證大家匯聚的「永續能量」。

泰山今年贊助大會用水將近4萬7,000瓶，今日現場共回收96.6公斤寶特瓶，約可再製成715件跑衣；原共計捐贈96箱八寶粥給家扶基金會，泰山企業直接加足至100箱，以感謝民眾的熱情支持，讓弱勢家庭也能感受來自田中馬的溫暖補給。

年年爆滿須抽籤搶名額的田中馬，以賽道上堪比「五星飯店Buffet級」的補給品，以及沿途向跑者揮手加油的熱情鄉親著稱。泰山年年贊助賽事所有用水、八寶粥、仙草蜜等補給品，一天的產品用量就超過3,000箱，平均市值至少喝掉200萬元。不僅投入財力物力，也鼓勵員工踴躍參與，今年報名馬拉松的同仁與親友人數首度破百，計有104人參加。

另外，泰山也動員超過60人次的志工投入兩日服務支援，不論是在賽道兩旁、終點水站，或是「善循環套圈圈」攤位上，都能看到活力滿點的泰山志工熱情遞水、加油吶喊，展現企業健康樂活的一面。

不僅回收寶特瓶再製跑衣，泰山以「r-PET」(從寶特瓶還原到寶特瓶)為包材的產品，去年出口美國已正式量產；另外泰山近年也積極投入茶渣再生研究，期盼未來有更多元的永續產品問世，利用科技達到減廢淨零的循環經濟。

泰山企業 馬拉松 志工

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田中馬拉松開跑 泰山回收寶特瓶再製跑衣

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