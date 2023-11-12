原聲合唱點亮最美聖誕樹 為遠東巨城周年慶暖身

Big City遠東巨城購物中心11日晚間舉行年度聖誕樹點燈儀式，15米高的聖誕樹結合時尚與童趣大玩燈光效果，銀白色的LED流蘇燈幕搭配金黃色流星燈飾交互閃耀美不勝收。還有吉祥物阿Mall帶著首次亮相的Mall妹超大公仔坐在巨型馬車上及聖誕花圈前，漫天燈海充滿溫暖聖誕氛圍。全台最吸睛的聖誕樹在原聲童聲合唱團一首首天籟聖誕組曲，及近200位幼兒園小朋友的活力演出中點亮，也為2023全台最壓軸周年慶搶先暖身。

遠東巨城購物中心深耕藝文教育，自開幕以來攜手各界舉辦逾3,600場各式活動、受惠單位遍及全台，善用各項優勢致力為社會注入正能量，為兒少教育與在地母語音樂持續投入資源、實踐企業社會責任。包括贊助每三年各一百萬元教育基金予原聲國際學院以及新竹女中，提供原鄉孩童完整的學習環境與教育資源在音樂薰陶下適才成長，亦鼓勵成績優異的新竹女中儀隊學生，努力練習、勇敢逐夢，讓儀隊能無憂地征戰比賽並至偏鄉服務。

同時，巨城擔任推手，將在地藝術表演隊伍推向世界舞台，全球頂尖來自新竹的國際街舞大賽常勝軍KGB舞團，以及成軍12年拿下多座國際冠軍的苗栗縣後龍國小扯鈴隊，都在巨城長期的經費贊助下振翅飛往世界各個角落獲得無數榮耀。遠東巨城購物中心董事長李靜芳表示，巨城建構一個世代交流、文化傳承的平台，提供年輕學子們展現自我的舞台，讓消費者到巨城不只是購物，更能在巨城享受到國際級的專業表演。

巨城超強招商力與執行力有目共睹，2023年初起至今完成近1,500坪的改裝工程、引進眾多桃竹苗獨家話題品牌、維持約25 % 換櫃率，創造營運用心、廠商有信心、消費者開心的三贏局面。聖誕樹亮燈後，萬眾矚目的巨城周年慶也將於11月30日至12月11日盛大登場，每年精心網羅全台名店快閃，此次周年慶一樣帶給消費者滿滿驚喜，豐富多元的商品組合、周慶獨賣限定款、聯合特賣會祭出最殺優惠破盤價，搭配滿仟送佰、各式加碼贈、滿額抽豪華按摩椅、扣點抽iPhone新手機等強力促銷活動，及全檔期12天12款阿Mall兄妹來店禮，勢必帶動人潮再現新竹鄉親驚人的消費力。要挑戰周年康28.8億元業績目標，及全年158億元的成績。

巨城12年來業績稱霸桃竹苗並屢攀高峰，李靜芳強調，在堅持高績效、體驗式行銷及商品多元等三大原則下，與廠商建立最佳夥伴關係，造就逾4成品牌業績居全台前三大，1至10月業績較去年同期成長近二成，面對全球零售業態瞬息萬變，唯有不斷學習、累積動能與耐力才能因應變局，迎接全台壓軸週年慶，巨城已攜手廠商品牌做好備戰規劃，領頭揮起拚經濟的大旗，透過巨城FB、IG、APP總計逾110萬粉絲會員的強大數位宣傳力，要打響巨城周年慶年終重頭戲。 原聲童聲合唱團帶來國人耳熟能祥的拍手歌，博得在場觀眾一致好評。記者李珣瑛／攝影 全台最吸睛的聖誕樹11日晚間舉行盛大的點燈儀式。記者李珣瑛／攝影 全台最吸睛的聖誕樹11日晚間舉行盛大的點燈儀式，吸引眾多家庭親子前往觀賞。記者李珣瑛／攝影

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