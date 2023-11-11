新光鋼添澄慈善基金會及輝容社福基金會 舉行菁英獎學金聯合頒獎

新光鋼（2031）添澄慈善基金會及輝容社福基金會聯合菁英獎學金創辦至今，聯合頒獎已邁入第五年，11月11日在新北市金陵女中舉行菁英獎學金聯合頒獎典禮，表揚在學業及品德表現優異的高教學子。

這次獲頒獎學金學生為台大、清大、陽明交大、成大等九所共計61名，實際出席參加獎學金頒獎典禮學生共計60名，由新光鋼鐵董事長粟明德及頒獎貴賓親自頒發各受獎學生獎狀乙幀，並與受獎學生合影。張添澄董事長及粟明德董事長身體力行「取之於社會，用之於社會」的精神，善盡企業社會責任，為社會共好盡一份心力而創立了兩個基金會，自108年起，每學年均頒發獎學金及獎狀表揚優秀學子，激勵菁英學子奮發向上，得獎同學迄今已有289名，累積頒發獎學金金額逾2,890萬元，未來將持續舉辦為國家人才培育盡一份企業的責任。

粟明德表示，新光鋼添澄基金會和輝容基金會各自成立一、二十年，沒有附帶條件的捐助，在急難救助、清寒獎助、緊急救護等領域上累計豐富的成果，但思考到國家未來要能持續的成長，長遠之計仍以培育優秀人才為重，有好的人才，讓人才能有所發揮，國家才能快速應對外在環境的變遷，讓國家蓬勃發展、同胞安居樂業。台灣大專院校在人才培育方面扮演非常重要角色，乃以新光鋼鐵公司所屬基金會的名義，從2019年起在全台九所大專院校設置菁英獎學金，期許學習獲得肯定的菁英學生，將來行有餘力，能回饋社會、貢獻國家，成為帶動國家未來發展的領頭角色。

與會來賓清華大學榮譽講座教授劉容生博士，期勉領獎同學心懷感恩，並以2度C的故事為題，要領獎同學正視生態所面臨的浩劫，2023年夏天地球溫度創12.5萬年以來最熱的一年，二氧化碳排放快速增加，造成今日颱風、洪水、火災人類毀滅性的天災極端氣候，今年前三季全球重大自然災難達242件，人類文明的進展，在工業革命前人類都是為了生存而奮鬥、工業革命後的能源、資訊革命讓人類的生活富裕、未來人類要面對的是嚴厲的生態議題，如何努力提供滿足社會需要的永續生態，避免生態浩劫。最後，勉勵學生秉持終生學習的態度，才能面對科技發展及因應國際隨時的變化。

成功大學經濟系教授謝文真博士表示，鼓勵學子面對不確定的未來，跨領域及跨科技的能力養成是必要的，不要將自己限制在單一專業上，唯有跨科技學習及終生學習才能因應趨勢、與時俱進面對挑戰，不管學子未來在國內或國外服務，都能心繫台灣，貢獻社會、發揮愛心。

陽明交通大學管科系榮譽教授朱博湧博士，借哈佛商學院創新大師－克里斯汀生的「精算人生三題」給獲獎學子，一要樂在工作、Respect your work ，唯有認同且樂在工作，才能在工作中獲得成長和成就，二要在工作、家庭及個人健康取得平衡，三要正直不要犯罪，要知道哪些事可以做，哪些事不可以做，欣賞每個人的優點，並且向他學習。

獲獎學生代表成功大學陳姿穎及陽明交通大學林郁芬，均感謝菁英獎學金的頒發，緩解學涯上經濟壓力，讓追逐夢想的路上，不受經濟阻擋，有勇氣繼續進修。學業成績卓越僅是第一步，進入職場後的學以致用、共同合作，並運用專業回饋社會，懷著飲水思源、感恩的心回饋社會，是學生對自己未來的期許。

頒獎活動共有10位來賓及頒獎人出席，60位優秀學子，多位獲獎學子家長也蒞臨會場參與，分享學子光榮時刻，整場活動結合知性且感性，圓滿成功。今日獲獎的每位菁英學子，會持續朝著自身專業向前邁進，持續探索新知，深耕所學，產出成果回饋社會。今天受基金會鼓勵的恩情，將被傳承下去，造福後進學子。 新光鋼添澄慈善基金會及輝容社福基金會11月11日在新北市金陵女中舉行菁英獎學金聯合頒獎典禮，出席貴賓（由左至右）劉獨董、黃獨董、朱獨董、清大榮譽教授劉容生博士、粟董事長、成功大學榮譽教授謝文真博士、劉百慧治理主管、曾總經理、余副總、蔡經理。新光鋼鐵／提供 新光鋼鐵董事長粟明德表示，有好的人才，讓人才能有所發揮，國家才能快速應對外在環境的變遷，讓國家蓬勃發展、同胞安居樂業。新光鋼鐵／提供 新光鋼添澄慈善基金會及輝容社福基金會11月11日在新北市金陵女中舉行菁英獎學金聯合頒獎典禮，表揚在學業及品德表現優異的高教學子。新光鋼鐵／提供

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