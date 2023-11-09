潤泰新董座簡滄圳：房地產不是好的投資標的 但房市下修不太可能

潤泰創新（9945）董事長簡滄圳今（9）日在「南港之星」公辦都更開工動土典禮後直言，2016年房地合一稅2.0、今年《平均地權條例》新修法上路後，房地產就不是市場好的投資標的。

不過簡滄圳強調，從大環境來看，房市要往下修正也不太可能，主因烏俄、以巴兩場戰爭造成國際原物料供給下滑、物價攀升，國內營建業又面臨勞動力供給減少問題，在工料雙漲、地價昂貴，但剛需買盤存在下，房市不太可能向下修正。

他指出，明年一月總統選戰結束後的房地產市場，在去除選舉的變動因素之下，加上《平均地權條例》新修法上路後，短線投資客不在，房市只有置產、自住買盤，認為明年選後房市就是回歸供需基本盤。

簡滄圳表示，剛需買方一直都在，只是在等「時機」出手，七月《平均地權條例》新法上路後，自住客發現房價沒跌，就陸續歸隊，尤其剛需客戶追求的是好產品，近期「潤泰央北」地主戶掀起搶購人潮，就是「夢醒」買盤的實例，認為接下來品牌建商或建案競爭力強的建案，買氣上將持續有好表現。

台北東區門戶計畫最大指標型公辦都更案「南港之星」今（9）日舉行新建大樓工程開工動土典禮，該案由公部門台灣鐵路局、台北市政府、與潤泰創新與台北市住都中心共同合作，預計興建一棟32層樓商辦，三棟37層樓住宅大樓，預計投資金額達350億元以上，同時這也是潤泰集團近年旗下最大的開發投資案。

「南港之星」公辦都更案，基地面積約7,879坪，更新後除了興建一棟32層樓商辦、三棟37層樓住宅大樓外，還將引入南港轉運站、國際會展中心、商場、商辦、住宅等項目，其中地上一至二層將設商場，並以立體通廊連接國家會展中心及南港機廠社會住宅；南港地區空中走廊全長約4.2公里，全線完工後，將是東區門戶計畫的一大亮點。

「南港之星」公辦都更案預計總樓地板面積約達11.45萬坪，將引入民間投資金額約351億元，以及創造超過800億元不動產價值，全案預計2030年完工；全案更新後，北市府可取得交通轉運站面積約1,509坪，提供23席月台及備用車位13席，滿足中南部及宜花東的旅運需求。 「南港之星」公辦都更開工動土典禮。陳美玲/攝影

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