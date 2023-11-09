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最大容獎社宅52戶位處精華段 預計明年上半年公告招租

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北板橋容獎捐贈社會住宅，頂樓圖。圖／新北城鄉局提供
新北板橋容獎捐贈社會住宅，頂樓圖。圖／新北城鄉局提供

社宅話題持續，位於新北首善區的板橋，近期有容獎捐贈的社宅落成，是目前該類社宅中規模最大的，擁有完整公設及生活機能，周邊交通也方便。該社宅預計提供52戶，並於明年上半年招租。

城鄉局說明，新北持續透過容獎捐贈取得社宅，板橋華江一路一處容獎社宅近期完工，預計提供52戶，明年上半年公告招租，將適用明年度租金分級制度，依民眾可負擔能力訂定租金價格。

該社宅距離捷運江子翠站約900公尺，且鄰近台64線快速道路，交通十分便捷，周邊亦有華江市場、河濱公園及江翠國小，生活機能多元。房型分為一房型10戶、二房型37戶、三房型5戶，52輛汽車位及52輛機車位。該容獎捐贈社宅的社區規模是最大的，擁有完整的公設，樓下也規畫複合式商場進駐，方便採買生活所需。

城鄉局表示，新北透過自建以及容積獎勵捐贈、都更分回、多元社福等多元取得方式，讓社會住宅遍布多個行政區，多元途徑取得社宅共1374戶，並持續增加中，已營運招租共200戶社宅。另外也透過包租代管及租金補貼多管齊下，落實居住正義。

新北板橋容獎捐贈社會住宅，兩房示意圖。圖／新北城鄉局提供
新北板橋容獎捐贈社會住宅，兩房示意圖。圖／新北城鄉局提供
新北板橋容獎捐贈社會住宅，外觀圖。圖／新北城鄉局提供
新北板橋容獎捐贈社會住宅，外觀圖。圖／新北城鄉局提供
新北板橋容獎捐贈社會住宅，廚房示意圖。圖／新北城鄉局提供
新北板橋容獎捐贈社會住宅，廚房示意圖。圖／新北城鄉局提供

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