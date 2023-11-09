房價回不去！今年北市近七成新建案每坪開價飆破百萬 這四區還沒淪陷

據住展雜誌統計，今年10月底時，近七成台北市銷售中新建案，平均每坪開價超過100萬元，使台北市全區新建案平均每坪開價來到122.9萬元，較去年同期上漲約3.3萬元，年增幅2.76%。

北市12個行政區中，中正、大同、中山、松山、大安、信義、士林、南港等八區，建案平均每坪開價都在100萬元以上，至於內湖、文山、萬華及北投等四區，建案平均每坪開價介於80.2至92.8萬元之間。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，儘管從平均開價來看，內湖、文山、萬華及北投的建案價位相對低，不過包括內湖四期及五期、萬華捷運西門站周邊、北投北士科園區等，進場建案的每坪開價都早已超過100萬元。

統計歷年10月底台北市銷售中新建案開價分布， 2020年北市每坪開價破百萬建案占比為41.8%，2021年占比來到45.2%，2022年占比大幅成長15.4個百分點，來到60.6%，今年占比再上升8.8個百分點，為69.4%，顯示目前北市每10個建案中，就有6個建案的平均每坪開價超過100萬元。

近四年間，每坪平均開價200萬元以上的建案，約占北市整體市場2.3%至3.9%；開價介於150~199萬元的建案占比，2020年為11.3%，今年攀升至21.3%；每坪開價介於100~149萬元的建案占比，2021年曾下滑至27.7%，不過2022年便上升至39.4%，並在今年10月來到45%，顯示100~149萬元是當前北市建案開價主流範圍。

至於每坪平均開價99萬元以下的建案占比，2020年達58.2%，2021年下滑至54.8%，2022年占比僅39.4%，今年10月更只剩下30.6%，四年間大減27.6個百分點。

成采錡表示，北市每坪開價99萬元以下的建案占比迅速下滑，原因除新建案基於成本、行情考量，調升開價外，還包括每坪開價低於百萬元的建案，多數擁有相對低單價優勢，因此就算目前北市整體市況不佳，這類親民價建案只要產品規劃、環境條件沒有太大問題，銷售表現往往優於區域平均，銷售期也較短。

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