房價回不去！今年北市近七成新建案每坪開價飆破百萬 這四區還沒淪陷
據住展雜誌統計，今年10月底時，近七成台北市銷售中新建案，平均每坪開價超過100萬元，使台北市全區新建案平均每坪開價來到122.9萬元，較去年同期上漲約3.3萬元，年增幅2.76%。
北市12個行政區中，中正、大同、中山、松山、大安、信義、士林、南港等八區，建案平均每坪開價都在100萬元以上，至於內湖、文山、萬華及北投等四區，建案平均每坪開價介於80.2至92.8萬元之間。
住展雜誌企研室經理成采錡表示，儘管從平均開價來看，內湖、文山、萬華及北投的建案價位相對低，不過包括內湖四期及五期、萬華捷運西門站周邊、北投北士科園區等，進場建案的每坪開價都早已超過100萬元。
統計歷年10月底台北市銷售中新建案開價分布， 2020年北市每坪開價破百萬建案占比為41.8%，2021年占比來到45.2%，2022年占比大幅成長15.4個百分點，來到60.6%，今年占比再上升8.8個百分點，為69.4%，顯示目前北市每10個建案中，就有6個建案的平均每坪開價超過100萬元。
近四年間，每坪平均開價200萬元以上的建案，約占北市整體市場2.3%至3.9%；開價介於150~199萬元的建案占比，2020年為11.3%，今年攀升至21.3%；每坪開價介於100~149萬元的建案占比，2021年曾下滑至27.7%，不過2022年便上升至39.4%，並在今年10月來到45%，顯示100~149萬元是當前北市建案開價主流範圍。
至於每坪平均開價99萬元以下的建案占比，2020年達58.2%，2021年下滑至54.8%，2022年占比僅39.4%，今年10月更只剩下30.6%，四年間大減27.6個百分點。
成采錡表示，北市每坪開價99萬元以下的建案占比迅速下滑，原因除新建案基於成本、行情考量，調升開價外，還包括每坪開價低於百萬元的建案，多數擁有相對低單價優勢，因此就算目前北市整體市況不佳，這類親民價建案只要產品規劃、環境條件沒有太大問題，銷售表現往往優於區域平均，銷售期也較短。
▪ 一坪漲16萬！北市這總價帶漲最凶 專家：還會漲
▪ Joeman遭指「住兩房才是人設崩壞」 網駁：開箱豪宅就一定要住豪宅？
▪ 不租了！華銀3.2億買下分行 賣家是「中華民國」
▪ 房市爆25年來最大興建潮 上波慘淪黑暗期 這次也會？
▪ 房市困難業者別怕！商仲老總：把壓力倒過來寫變這樣
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言