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北市10大熱銷預售曝！西區、北士科最熱 每3天成交一戶

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
2023年台北市十大熱銷建案。資料來源／永慶房產集團
2023年台北市十大熱銷建案。資料來源／永慶房產集團

永慶房產集團彙整預售屋實價登錄資訊，統計今年前8月台北市十大熱銷建案，以大同區「首岳」交易105件居冠，北投區「宏普陽明」82件居次，萬華區「安家秀」81件第三，前三名建案平均每3天就至少成交1戶。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，最熱銷建案「首岳」基地坐落大同區寧夏路，是區域內少有的千坪基地建案，生活機能成熟且交通發達，平均單價每坪93.2萬元，平均總價3,369萬元。

名列第三的「安家秀」位於萬華區的淡水河畔，享有水岸景觀，鄰近西門商圈與捷運龍山寺站，生活機能便利，平均單價每坪68.1萬元，平均總價2,244萬元。

從十大熱銷建案中可以發現，同屬台北市西區的大同區與萬華區共上榜3個建案。陳金萍指出，萬華區與大同區屬於台北市早期開發的地區，生活機能、交通建設都相當完善，老舊社區比例較高，可建築素地稀少，新建案大多透過是老舊建物整合拆除重建或危老都更取得建築基地。

近年受惠於台北市西區門戶計畫、台北雙星以及台鐵E1、E2與台北郵局三大摩天大樓開發案陸續啟動，西區風華可望重現，建商看好台北西區未來發展積極整合推案，也讓不少偏好購買新房的在地客，或是雙北地區首購、換屋等置產客群進駐。

至於士林北投地區，近年受益北士科的發展，房市交易相對熱絡。陳金萍指出，北士科號稱是台北市最後一塊大型土地開發案，也是台北科技走廊的一塊重要拼圖，隨著指標企業與公共建設的進駐，商辦以及住宅後市看好，紛紛吸引建商插旗推案。

陳金萍表示，民眾看好區域前景，購屋意願增，讓周邊的「宏普陽明」與「德林哲里」因此而受惠，而在北士科利多效應發酵下，也帶動鄰近捷運沿線房市發展，位於奇岩重劃區旁的「麒源·拓」也表現不俗。

陳金萍指出，「宏普陽明」基地座落北投區北科路，位於北投士林科技園區北側，鄰近文林國小與福星公園，生活環境舒適，房型規劃為3至4房，是區域內稀有的產品，今年1至8月交易量達82件，銷售狀況佳，平均總價4,299萬元，平均單價每坪107.1萬元，已站上百萬大關。

「麒源·拓」與「德林哲里」平均單價6至7字頭，相對親民的房價吸引在地購屋民眾青睞，2建案銷售成績斐然。總戶數51戶的「麒源·拓」已經有50筆交易紀錄，而「德林哲里」總戶數58戶已全數完銷。

受益於北投士林科技園區的發展，士林北投地區的房市顯得熱絡，亦有三個建案上榜，房市示意圖。圖／永慶房產集團提供
受益於北投士林科技園區的發展，士林北投地區的房市顯得熱絡，亦有三個建案上榜，房市示意圖。圖／永慶房產集團提供

建案 大同 萬華

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