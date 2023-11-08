TOYOTA CAETANO新型氫能源電動巴士 年底台北車展亮相

中油進軍加氫站，國內汽車能源多元化開跑！未來不會只有單一能源電動車，會有各種更適合消費者需要的車問世，氫氣車、固態電池電動車都是未來市場矚目的焦點，和泰車年底將會引進TOYOTA CAETANO新型氫能源電動巴士，預計年底於台北車展首度亮相發表，配合政策推動也將展開示範運行。

氣候變遷加劇導致的極端氣候嚴重威脅全球，國際多達127國宣示2050年達到「淨零碳排」的承諾，全球都在找尋節能減碳的最好方式，台灣目前的供電系統仰賴大型燃煤與天然氣電廠，再生能源僅占總用電量約6%，如何提高再生能源是各界熱議的焦點。能源專家指出，因為大自然富含氫元素，且氫能應用場景多元，因此氫能被視為最具潛力的新能源。

尤其，市區公車及公部門用車需在2030年達到全面電動化，氫能車也可望成為其中要角。和泰汽車積極與原廠爭取新能源商品，今年外貿協會主辦的「台灣國際智慧移動展」首次展出未來規劃導入的氫能低底盤巴士 - TOYOTA CAETANO H2 CITY GOLD動力中的儲氫瓶模組以及FC燃料電池模組。

TOYOTA電動車的布局更喊出「EV for everyone 」，代表著傳統車廠全面反攻電動車市場，Lexus UX300e於2021年上市；首款基於e-TNGA平台打造的車款 TOYOTA bZ4X於2022年上市、RZ450e於2023年上市；明年還會有更多的新能源車進入台灣，今年年底將會引進TOYOTA CAETANO新型氫能源電動巴士。

多能源政策，隨著減碳的議題在全球發燒，TOYOTA集團也堅信碳中和需靠多元電動化策略才能達成，讓全世界的顧客可依照當地情況、因地制宜導入不同的電動化車款，才能達成最顯著的減碳效果。

H2 CITY GOLD氫能巴士現已於歐洲多個城市運行，如：葡萄牙、西班牙、德國、英國、丹麥等。此款車型裝有達37.5公斤的氫氣，加氫過程僅需10分鐘，而續航力高達400公里。並配有60千瓦的燃料電池，180千瓦馬達，44千瓦鋰電池組，並有ABS、EBS、ASR、ESC等安全配備，符合歐洲最高等級的安全規範。

聯華神通集團旗下的聯華氣體轉投資的聯華林德積極投入台灣氫能發展，台灣最大工業氣體製造商聯華林德，也是最先進、最環保的氫氣製造商，即將引進領先全球的氫能源技術，響應淨零碳排放，也將在台灣導入第一座加氫站，預計於2024年Q2完成安裝並運行。

國內的汽車達人指出，日本在政府與各企業推廣下，氫能車已融入民眾日常生活中，包含在東京區域運行的路線氫能巴士，以及市區路邊可見的加氫站。另一方面，台灣要推廣氫能車，可善用其所具備的高續航里程及快速補充能源之優勢。

日前經濟部已公告實施「加氫站銷售氫燃料經營管理許可辦法」，國內最大的中油也將投入加氫站投資，中油規劃設置可移動式加氫站，並搭配重型載具示範運行。

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