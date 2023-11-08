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永悅健康與 Innotherapy 簽署協議 進入韓國醫療領域

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
H2U永悅健康與韓國Innotherapy簽署戰略投資協議，圖為H2U財務長邱惲翔（左起）、營運長杜君哲、執行長陳俊嘉、AHealthZ執行長MR.Joon Yun Kim、InnoTherapy 執行長MR.Hocheng Sun、AHealthZ Head of Digital Healthcare Division MR.Younghwan Jung。永悅健康／提供
H2U永悅健康與韓國Innotherapy簽署戰略投資協議，圖為H2U財務長邱惲翔（左起）、營運長杜君哲、執行長陳俊嘉、AHealthZ執行長MR.Joon Yun Kim、InnoTherapy 執行長MR.Hocheng Sun、AHealthZ Head of Digital Healthcare Division MR.Younghwan Jung。永悅健康／提供

「台灣數位健康第一品牌」H2U永悅健康今（8）日宣布今年募資捷報，本次獲得來自韓國最大醫檢集團SCL(Seoul Clinical Laboratories韓國首爾實驗室)的肯定，由旗下的上市公司Innotherapy Inc.為代表戰略投資H2U，韓方包括Innotherapy Inc.執行長Mr. Ho Chang Sun與母公司SCL代表Mr. Joon Yun Kim (AhealthZ Co. CEO) 親自來台簽約，韓方將協助H2U將健檢平台eXamine與個人數位健康平台pano落地韓國醫療市場，在SCL集團旗下的健檢機構推進使用，同時H2U也會協助SCL將韓國優質的醫療檢測科技引入台灣。

SCL正歡慶成立四十週年，當初成立韓國第一家健檢機構Hanaro Medical Foundation同時也建立了韓國第一間臨床診斷實驗室，迄今其服務覆蓋全韓4,500間醫療診所，每年為30萬人提供健檢服務、創造4900萬的海量醫療臨床數據，此數據量為韓國最大，藉由收集、分析數據為使用者做出健康風險評估。旗下公司InnoTherapy則是發展數位健康研究與精進專業醫療服務，包括醫療人工智能解決方案（數位病理學與影像診斷）、個人健康管理平台和遠距醫療平台等，這都和H2U在台灣發展數位健康的模式不謀而合。

H2U執行長陳俊嘉表示：「H2U eXamine伊克希曼健檢平台佔有70%健檢資訊市場，每年累積超過兩百萬名健檢使用者，而H2U eXpert企業健康服務則已深入百間企業，我們透過AI by H2U的科技引擎，能為企業和消費者提供清晰的資料洞見、準確的健康分析及有效的健康指引，繼而為其打造涵蓋食、衣、住、行、育、樂六大面向的全場景生態系，提供多元而綜合的健康服務方案，這是讓韓方決定以策略股東的身份加入的主因」，H2U平台對接韓國醫療市場，透過data–insight–service-data的閉環，提供韓方落地的數位健康服務；同時SCL在東南亞如印尼、東北亞蒙古等當地也有診斷檢測、健檢機構等相關事業版圖，未來H2U都能藉由策略合作攻城掠地，持續茁壯海外市場。

H2U今年最重要的躍進是將旗下六大板塊包括：《早安健康》、《運動筆記》、《i-Fit愛瘦身》以及H2U eXam(伊克希曼健檢平台)、H2U eXpert(企業健康照護)等，超過三百萬會員的進行數據打通，會員辨識，彙整至H2U pano全場景健康平台上，核心能力與願景是打破數據孤島，將個人化健康解決方案，透過人工智慧與科技達到規模化，並由生活風格醫學（Lifestyle medicine）切入，希望從預防醫學的角度，從根本改善國人的健康。H2U放眼成為亞洲指標性數位健康獨角獸公司，明年站上台灣資本市場，為科技研發添加資本實力。

健檢

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