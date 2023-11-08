快訊

公布3民調「柯文哲皆贏賴清德、侯友宜」 民眾黨：藍白不宜再拖

為何立冬有「10月小陽春」之稱？立冬養身3要訣 告訴你進補的意義

聯合報+願景工程「解凍格陵蘭」 奪曾虛白新聞獎

房市爆25年來最大興建潮 上波慘淪黑暗期 這次也會？

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／記者游智文攝影
房市示意圖。圖／記者游智文攝影

根據內政部統計月報資料顯示，從2018年開始，全台每年開工數量都超過10萬戶，高峰期在2020~2022年，一年高達13~14萬戶，今年前三季累計也達9.9萬戶。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，上一波出現長時間的大量興建潮已經是1998年、25年以前的事情，主要是容積管制造成搶建潮，由於供給爆量，房市隨後陷入長達5、6年的黑暗期，一直到2003年才復甦。

不過，由於上一波興建潮，建照量最高峰一年多達20萬戶（當時未統計開工量），這一波興建潮，建照量都只有10幾萬，規模比上次小，市場賣壓相對小，暫時沒有大量推案潮引爆黑暗期的疑慮，但房價再大幅上漲機率也不大。

根據內政部資料，2009~2017年全台住宅平均一年開工量約7.7萬戶，不過從2018年後就突破到10萬戶以上，曾敬德表示，2018年房市從谷底復甦，2020房市開始升溫，從2020開始連續3年開工量都超過13萬棟，等於每個月全台平均至少有1萬戶的住宅開工，今年前三季的開工量雖較去年衰退，全年仍有機會挑戰13萬戶。

他表示，開工量大增，反映市場需求穩定，開發商看到手上案子穩穩銷售，也更有買地推案的意願。但平均地權條例開始討論後，預售案銷售狀況就出現下滑，整體銷售率已從2021年的7成多，明顯下滑至目前約5~6成。

曾敬德指出，這波開工數量大增與雙北以外區域崛起有關，這波房市亮點多在雙北以外區域，這些區域的重大建設逐漸完工，都市競爭力增加，加上房價基期較低，出現科技業投資點火，帶動市場買氣增加。但2022下半年後預售市場明顯降溫，壓力已在逐漸累積。

住宅開工量。資料來源／內政部
住宅開工量。資料來源／內政部

房市 內政部 房價

延伸閱讀

連撞5大宮鬥哏！何潤東新戲慘淪「低配版甄嬛+如懿傳」

新竹寡婦樓都更 國防部函新竹市府審查解除契約可行性

竹市寡婦樓都更涉及行賄舞弊 邱顯智要國防部依法解約

賴清德老家爭議！地礦中心指「後續用地編定是新北市府職責」 新北市府火大發聲

相關新聞

加速短鏈物流布局 富邦媒中區物流中心今動土 預計2027年完工

電商龍頭富邦媒（8454）加速完整短鏈物流布局拼圖，今（8）日宣布「中區物流中心」舉行新建工程動土典禮，該座物流中心落座...

新北三大方向推動城市品牌 持續翻轉新北實現經濟願景

新北市政府經發局今（8）日由局長何怡明於市政會議以「新北圈起來 經彩無限展開」為主題進行專題報告，說明近五年產業推動成果...

富邦媒加速短鏈物流布局 中區物流中心動土 2027年啟用

富邦媒（8454）加速完整短鏈物流布局，今（8）日宣布momo「中區物流中心」舉行新建工程動土典禮。該物流中心總基地面積...

momo富邦媒中區物流中心動土 加速短鏈物流布局拼圖

台灣線上零售業龍頭富邦媒（8454）加速完整短鏈物流布局拼圖，今(8)日舉行momo「中區物流中心」新建工程動土典禮。總...

一坪漲16萬！北市這總價帶漲最凶 專家：還會漲

永慶房屋盤點台北市「3000萬元以下」、「3000萬-7000萬元」和「7000萬-1億元」三個總價帶，近10年來房價變...

元大金控集團號召員工淨灘、植樹 守護生態、海洋生物多樣性

身為環境變遷下的綠色先鋒，元大金控（2885）長期關注環境議題，致力於守護地球生態及海洋生物多樣性，號召全集團員工積極參...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。