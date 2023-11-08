房市爆25年來最大興建潮 上波慘淪黑暗期 這次也會？

根據內政部統計月報資料顯示，從2018年開始，全台每年開工數量都超過10萬戶，高峰期在2020~2022年，一年高達13~14萬戶，今年前三季累計也達9.9萬戶。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，上一波出現長時間的大量興建潮已經是1998年、25年以前的事情，主要是容積管制造成搶建潮，由於供給爆量，房市隨後陷入長達5、6年的黑暗期，一直到2003年才復甦。

不過，由於上一波興建潮，建照量最高峰一年多達20萬戶（當時未統計開工量），這一波興建潮，建照量都只有10幾萬，規模比上次小，市場賣壓相對小，暫時沒有大量推案潮引爆黑暗期的疑慮，但房價再大幅上漲機率也不大。

根據內政部資料，2009~2017年全台住宅平均一年開工量約7.7萬戶，不過從2018年後就突破到10萬戶以上，曾敬德表示，2018年房市從谷底復甦，2020房市開始升溫，從2020開始連續3年開工量都超過13萬棟，等於每個月全台平均至少有1萬戶的住宅開工，今年前三季的開工量雖較去年衰退，全年仍有機會挑戰13萬戶。

他表示，開工量大增，反映市場需求穩定，開發商看到手上案子穩穩銷售，也更有買地推案的意願。但平均地權條例開始討論後，預售案銷售狀況就出現下滑，整體銷售率已從2021年的7成多，明顯下滑至目前約5~6成。

曾敬德指出，這波開工數量大增與雙北以外區域崛起有關，這波房市亮點多在雙北以外區域，這些區域的重大建設逐漸完工，都市競爭力增加，加上房價基期較低，出現科技業投資點火，帶動市場買氣增加。但2022下半年後預售市場明顯降溫，壓力已在逐漸累積。 住宅開工量。資料來源／內政部

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