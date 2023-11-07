三陽董座吳清源期待電動機車國家隊 「中油主導才是正途」

電動機車快速發展，雖然有Gogoro的體系，三陽工業董事長吳清源仍呼籲政府「不論充電或者換電，不要讓業者單打獨鬥，國家隊才是市場唯一解方」。由中油領軍整合帶動所有機車業者，對產業的效益最大。

吳清源強調，只要中油組成國家隊帶頭，加油站能同時滿足加油、充電與換電三種能源補給方案，將一舉翻轉國內的電、油車市場比重，也解決業者各自投入研發建置的高額成本。

吳清源認為，由中油來主導才是正途。廠商各自做就是各自通通虧錢，如果中油帶頭做，所有廠商來配合中油，不僅不會虧這麼多錢，電車銷售量會比現在大，很容易就拉動市場銷售環境轉成電車為主」。

三陽機車董事長吳清源指出，身為國內機車業者外銷大廠，面對國際競爭不是沒有準備，新能源車的佈局及策略應在核心技術成熟後再佈局啟動。呼應自己在2018年公開宣示與中油結盟佈局電動車，吳清源五年間以鴨子划水態度，一次同時佈局充電、換電不同車型滿足消費市場。

三陽認為電動車的核心技術就是電池，亞福的鋁電池搭配三陽的車型，屬已可邁入成熟量產的商業化階段，三陽中油合作的電動車款已取得相關專利並進入測試階段，預計2024年Q2量產，用戶可依照需求自行切換充電方式。

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