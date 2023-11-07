快訊

家長樂了！汐止工業區蓋旗艦童書店 專家曝3優勢

韓國王牌主播孫石熙：政府最害怕的公正新聞人

惹「麻」煩！不只Joeman、蕾菈夫妻 「1網紅」也涉毒遭逮 身分曝光

雙11網購神卡助攻 momo卡友日11月9日回饋直衝14%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
「momo卡友日」回饋加碼，歷年最多2,500大品牌助陣疊加優惠直衝14%。圖/富邦媒提供
「momo卡友日」回饋加碼，歷年最多2,500大品牌助陣疊加優惠直衝14%。圖/富邦媒提供

雙11即將進入檔期高朝，網購神卡也來助攻！富邦媒（8454）看好雙11期間大批忠實mo粉狂刷momo卡搶回饋，今（7）日宣布再加碼推出11月9日「momo卡友日」限時獨享優惠，除下單指定2,500大品牌享最高8%回饋無上限，11月9日當日累積消費滿額再享額外6%回饋，優惠層層堆疊直衝最高14%回饋。

網購神卡「momo卡」即將突破百萬張發卡大關，擁有「不限金額、免登記、無上限」三大回饋優點，長期深受會員喜愛。為讓消費者雙11期間享受買越多賺越多的購物樂趣，momo卡除了攜手歷年最多、2,500大品牌如Estee Lauder雅詩蘭黛、SAMSUNG三星、幫寶適、白蘭氏等，祭出最高8%回饋無上限；11月9日更將加碼推出「momo卡友日」寵粉，當日累積消費滿11,111元再享額外6%回饋(上限1,111元)，打出超狂雙回饋。

momo也同時分享今年momo卡「2,500大合作品牌必買清單」，像是入秋美妝必囤「Estee Lauder雅詩蘭黛」小棕瓶歡慶鐵粉組、暖身慶首日狂賣超過2000組「湛盧咖啡」經典獨家．綜合風味手沖精品濾掛式咖啡、家有嫩嬰必囤首選「幫寶適」2023新升級一級幫黏貼型紙尿褲/尿布8箱、居家囤貨必備「五月花」厚棒抽取式衛生紙、平價時尚配件「OWNDAYS」SNAP系列磁吸式兩用鏡、秋冬熱飲保溫「膳魔師」不鏽鋼彈蓋保溫瓶+大口徑真空食物燜燒罐。

此外，推薦親朋好友申請加入momo卡行列，並完成首刷，推薦者可再享每卡最高350元mo幣回饋。

momo 消費 網購 富邦媒 雙11

延伸閱讀

元大、兆豐銀 強攻無息分期

momo購物網「家電雙11盛典」千大品牌夯品下殺5折起

momo購物雙11下單抽百萬名車 「這2天」超狂加碼下單最優惠

TWICE MOMO 迷你短裙搭配黑絲襪太誘人　火辣撩人曲線不用大露特露就性感爆棚

相關新聞

家長樂了！汐止工業區蓋旗艦童書店 專家曝3優勢

汐止將有大型童書旗艦店了！國內童書出版大廠「風車圖書」，響應經濟部「中小企業加速投資行動方案」，於汐止大同路一段擴大投資...

三重像樣的商場來了！大咖建商搶進這裡開8字頭

潤泰三重Citylink預計在明年完工啟用，由於是新北首個Citylink，也將是三重唯一「像樣」商場，且位於雙捷運站三...

捷運末端站也不便宜了！只剩這站還有2字頭

雙北捷運站周邊是熱門購屋地點，許多民眾為了相對低價，會選擇往返市中心距離最遠的末端站。依據實價資料，雙北各捷運線末端站還...

竹科五星級幼兒園名額搶手 將於X基地籌設第二座

竹科管理局局長王永壯表示，竹科利用原營區建築改建後的閒置餐廳，打造成五星級「篤行非營利幼兒園」，去年招生以來深獲竹科長家...

璟都客運園區打造東京宅 祭低自備「超殺」專案

桃園客運園區被喻為「航空城副都心」，建商積極推案，其中基地2257坪的「璟都未來城」，宣布與Panasonic集團合作，...

台日友好同名車站 田中站締結五周年EMU100自強號風華再現

建立友好關係，並藉此爭取旅客來台，2018年交通部臺鐵局與日本信濃鐵道簽訂友好鐵路協定，臺鐵EMU100型自強號與信濃鐵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。