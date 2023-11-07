實踐動物福利 統一攜手 ESG 牧場推永續鮮蛋

在永續思潮推動下，統一企業整合飼料營養專業、通路資源，與ESG的綠璽牧場聯手合作，共同推動永續蛋品消費新觀念。首波將於全台7-ELEVEN推出「綠璽牧場永續動福平飼蛋」，讓消費者可以更快速、便利地享用到職人嚴選精品級鮮蛋，支持母雞快樂生活、實踐永續餐桌。

統一飼料採取與牧場夥伴垂直聯盟的策略，以營養專業協助綠璽牧場在動物福利與環保永續的實踐。綠璽牧場以科技打造與環境共好的平飼牧場，榮獲動物福利標章及CAS優良農產品驗證。

全場從建材到設備採用綠色智能空間規劃，達到隔熱節能與綠能發電的雙重優點。場內依母雞天性結合畜牧科技，打造智能水簾式平飼場域，提供母雞寬廣舒適的活動空間與沙池；良好的通風讓雞糞在場內乾燥沙質化、有機廢棄物直接在場內化製處理，可再製成天然的再生肥料。污水處理系統生成再生水，可灌溉場內綠籬、滋養土地，實踐循環經濟的低廢棄物、低汙染。

統一飼料與牧場獸醫師合作，提供客製化的營養專業服務，針對高活動量的平飼母雞設計一日四餐的專屬配方。

以食品級植物油製作出天然穀物的全素飼料，符合母雞的營養需求，全程採用獨立的素食飼料生產線及專用運輸車，嚴格控管以避免動物性蛋白的交叉污染，無添加抗生素、無人工色素，同時添加植物營養精華，保護雞隻腸胃道功能。充足的營養能讓蛋殼厚實，使蛋黃風味香甜。

統一飼料表示，不管是家中的毛孩、或是經濟動物，統一飼料以守護健康為出發點，精準客製每一種動物的飼養需求，也希望透過營養專業與牧場夥伴們一起完成友善飼養的轉型，走向畜牧業的永續發展。

統一企業攜手綠璽牧場，共同推動永續蛋品消費新觀念，首波將於全台7-ELEVEN推出「綠璽牧場永續動福平飼蛋」。統一／提供

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