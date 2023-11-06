桂丁土為全聯獨家小金「雞」 搶11月8日進補暖身需求

搶攻11月8日立冬進補暖身需求，全聯今（6）攜手雲林縣政府、全台最大土雞廠凱馨實業，共同宣傳全聯土雞大賞，即日起開跑至12/7，力挺雲林土雞。全聯土雞年營收達10億元，其中超市獨賣的桂丁土雞，更是全聯小金「雞」，年營收達4億元，占整體土雞四成；隨著時序進入進補旺季，可預期土雞需求增加，估今年土雞銷售對比去年約可成長兩成。

全聯生鮮類別中，光肉品去年就創造99億元營收，以豬肉銷售金額最高，再來是牛肉和雞肉。其中雞肉年銷售23億元，土雞（有色雞）更占整體雞肉銷售達四成、約9億多元；禽類和土雞類2018年至2022年更是銷售增加1.5倍。超市通路中由全聯獨家販售的桂丁土雞，更是全聯的小金雞，年營收高達4億元，去年聚焦銷售成長83%，今年有望再成長5%。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣的有色肉雞場共547場、計650萬隻，是有色雞肉的生產大縣，從牧場到餐桌，皆經政府單位層層把關，國產雞肉具在地屠宰、新鮮且衛生安全等特色，在地直送的新鮮優勢，不但可減少食物里程，也使雞肉營養價值不流失。

全聯總經理蔡篤昌表示，國產雞肉是全聯精肉類重點商品，銷售成績很亮眼，2022年國產雞肉在精肉類銷售佔比與牛肉並駕齊驅，桂丁土雞切塊奪下去年土雞類銷售冠軍，賣出超過百萬盒，隨著時序進入進補旺季，可預期土雞需求增加。

全聯自2014年與凱馨實業合作獨家引進「桂丁土雞」。桂丁土雞是台灣第一隻由民間主導與政府共同研發的純種土雞，自6萬隻種母雞中選出200隻第一代原種，歷經6年7代育種，培育出符合國際育種標準的台灣本土土雞「桂丁土雞」。

凱馨實業契約養殖場分布於彰化到屏東，自養年產量近250多萬隻。每隻桂丁土雞生長時以專利配方飼料飼養，針對不同週齡設計飼料配方，也添加獨家研發的活菌配方，改善腸道健康，還必須「男女分校」，將公母雞分開飼養，加上不施打生長激素與賀爾蒙，養育出桂丁土雞結實鮮甜Q彈肉質。

另外，火山烏骨雞也是全聯獨家販售商品，品種為「錦達烏骨雞」，火山烏骨雞在飼料中會添加來自日本的純淨火山石粉，富含多種微量元素及礦物質，可吸附雞隻腸道中不佳的氣體，養成雞隻健康的腸道，自然可減少用藥並使得肉質更為細緻、清甜，不只能燉湯，還能直接做成白斬雞。

凱馨實業總經理鄧學極表示，無論是「桂丁雞」或是「錦達雞」，都屬於凱馨實業所拿到的命名權，類似專利概念，且這兩種雞種都是凱馨獨家培育，其他雞廠不可命名。 凱馨實業旗下的火山烏骨雞，是全聯獨家販售商品，品種為「錦達烏骨雞」，火山烏骨雞在飼料中會添加來自日本的純淨火山石粉，富含多種微量元素及礦物質，讓肉質更鮮甜。記者何秀玲／攝影 全聯自2014年與凱馨實業合作獨家引進「桂丁土雞」。桂丁土雞是台灣第一隻由民間主導與政府共同研發的純種土雞。記者何秀玲／攝影

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