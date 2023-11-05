國際旅展 千萬刷手現蹤

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
台北國際旅展，人氣買氣皆旺。台灣觀光協會／提供
台北國際旅展，人氣買氣皆旺。台灣觀光協會／提供

ITF台北國際旅展昨（4）日展期第二天，恰逢周末，展場一早便擠滿排隊入場人潮，下午人潮一度滿到人流上限，整日入場突破10萬人次，較去年同期成長78.3%。包括老爺酒店集團、晶華集團及寒舍集團，連兩天衝出千萬業績，寒舍更出現千萬刷手。雄獅現場業績突破2,000萬元，超越2019年疫情前水準。

ITF和銀行合作推出多項信用卡滿額禮，連兩日兌換熱絡，現場買氣爆棚，各家銀行也持續追加好禮，回應民眾熱情買氣。

雄獅表示，今年旅展現場業績已突破疫情前水準，熱銷前三名為日本、歐洲、紐西蘭，其中日本出現單筆百萬訂單，今日有望延續此波熱潮再創佳績。

老爺酒店集團旅展第二天再度迎來百萬刷手，出現兩位消費者各狂刷320萬，指定採購效期長達一年半的「聯合住宿券」。現場也出現「礁溪老爺三天兩夜樂活假期住宿券」排隊人龍。

老爺酒店集團旅展第二日現場業績約1,400萬元，加上首日成果，現場累計達5,300萬元。再加計11月1日線上旅展開跑以來業績，整體旅展業績累計達1.3億元，銷售熱度持續攀升中。

寒舍集團昨日現場出現許多快閃刷手，主要搶攻聯合住宿券、十二廚與探索廚房自助餐券，其中更出現一名千萬刷手，震撼全場，單日營業額衝上1,500萬元。

住宿券 寒舍

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