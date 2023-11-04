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獨／光泉汪家退出經營34年的萊爾富 賣掉七成持股竟是家族共識

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
萊爾富門市。圖／萊爾富提供
萊爾富門市。圖／萊爾富提供

超商老三萊爾富今年10月改朝換代，光泉汪家退出經營層，由原大股東聯邦（2838）拿下經營權，為零售通路投下震撼彈，外界也好奇，已經營34年的汪家為何在此時退出？

據汪家友人表示，早在2年前投資圈傳出萊爾富大股東要出售持股消息，買方曾詢問是否家族有共識，才獲悉賣萊爾富已是汪家共識，原因正是艱困經營且持續虧損，為避免無止盡增資卻看不到效果，汪氏家族一致同意將7成持股全數賣出退場。

根據經濟部商業司資料，可看出萊爾富多次增減資，2019年、2021年以及2022年都做過增資；2022年2月股本為9.74億元，到該年12月底已減資至3.96億元。

被美日商林立的超商夾殺

一位零售高層指出，汪家努力在被美日商林立的超商夾殺下，選擇在兩大超商少去的工廠，甚至是監理所等空白區開店，以純台資之姿衝出市占第三，只是萊爾富年營收240億元，目前店數1,583家來看，和超商老二全家900多億營收、4,000多家門市；超商龍頭統一超（2912）1,800多億、6,800多家相比，已拉開很長的距離，要追上恐怕也要花不少力氣。

也因經營未有起色，持續虧損，營運計畫沒有見到效果，避免無止盡增資，讓萊爾富成為無法回收的錢坑，在今年經營更形艱困下，汪家決定止血出售。

不過，很少人知道的是，統一集團持股汪家的光泉牧場31.25%，統一董事長羅智先為董事之一。而光泉牧場現為全台第三大乳製品公司，且每年獲利狀況都不錯，未來汪家事業少掉零售事業，將有機會讓食品業更上一層樓。

退出經營是經汪家一致同意

今年10月底家族第四代2～3人都完全退出。有傳聞傳出汪家是因內訌而賣股權，但以七成如此集中的股權全數賣出，對此傳聞，汪家友人否認表示，家族並沒內訌，主要是流通業競爭激烈，經營變化大，在近年連續虧損必須注資下，內部討論無法獲利就停損。汪家一致同意，也顯示股東對每年都要投資到虧損事業，承受極大壓力。

回到今年10月13日星期五，萊爾富董事長汪亦祥跟總經理汪裕豐，以及50～60位重要資深主管，在大會議室開會，除了感謝團隊的貢獻，也強調聯邦同意會保障萊爾富同仁的工作權跟工作權益。

汪亦祥表示，因為萊爾富長年虧損，股東對多次增資有不同想法，感謝財務部努力爭取銀行信用額度，他身為董事長不得不幫萊爾富找更好的出口，聯邦集團是有土地營建跟銀行產業的集團，相信對未來投資物流等事業會願意提供資金挹注。

汪裕豐則表示，他任內最大遺憾是基礎建設投資未完成，但零售業需要投資大量基礎建設如物流倉跟鮮食廠，他沒辦法跟股東爭取到資源，感性期望雖萊爾富換老闆仍勉勵團隊一定要把萊爾富做起來。

聯邦銀行董事長林鴻聯信心喊話

10月16日是股權交割日，當天召開臨時股東會改選，10月17日聯邦銀行董事長林鴻聯進萊爾富總部召集幹部會議發布兩點談話。

首先是感謝汪家願意出讓股權，雖然聯邦沒有零售業經營經驗，接手也有壓力，但他首先分享，台灣1991年當年開放新銀行申請，聯邦銀行也提出申請，當時股東也並非銀行出身，但相信凡事只要用心認真，把遇到的困難一一解決，一定會成功。

林鴻聯也特別提到員工要有誠信和操守。他提及，前陣子聯邦銀行爆發的詐騙集團勾結案，他也舉過去聯邦集團有採購部門同事採購一批磁磚，包商問裝修剩下的磁磚，要不要幫忙採購人員拿去裝潢家裡，但這樣灰色地帶做法是不被允許的，凸顯林鴻聯對操守的份際非常重視。

萊爾富超商

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