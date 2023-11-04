ITF台北國際旅展周末買氣人氣爆棚 有飯店連兩天業績衝千萬

ITF台北國際旅展今（4）日展期第二天，恰逢周末，展場一早便擠滿洶湧排隊入場人潮，下午一度人潮滿到展館人流上限，整日入場人次突破10萬人次，較去年同期成長78.3%。老爺酒店集團、晶華（2707）集團及寒舍（2739），接連兩天衝出千萬業績。ITF和銀行合作推出多項信用卡滿額禮，連續兩日兌換熱絡，現場買氣爆棚，各家銀行也持續追加好禮，回應民眾熱情買氣。大會推出的刷卡買額禮連兩日贈送一空，主辦單位於展區E所推出限量精美進場早鳥禮也吸引大量人潮排隊領取。ITF展期倒數兩日敬請民眾把握年度最豐富優質的旅遊優惠。

東南亞避冬旅遊夯 各家旅行社旅展優惠盡出

今(4)日各大旅行社人氣買氣皆旺，雄獅旅遊（2731）現場業績更突破2,000萬元，超越2019年疫情前水準。各家旅行社也紛紛推出超值優惠引人潮，可樂旅遊曼谷3天2夜悅榕庄自由行只要9,999元起，旅展限定贈5日網卡，更享免費升等房型及延遲退房；雄獅旅遊推出中越峴港旗艦5日全程5星飯店，旅展優惠價32,900元。易飛（2734）網檳城、怡保及太平5日23,500元，兩人同行旅展現折3,000元；東南旅遊北越下龍灣5日搭乘星宇航空（2646）一口價17,777元起；山富旅遊菲律賓宿霧薄荷島精彩5日，含大斷層、竹筏漂流及資生堂島，展場最優惠25,900元起；鳳凰旅遊峇里島5日親子同樂會五星拉古娜30,500元起，限定團最高第二人減5,000元，無論是東南亞避冬還是海島度假，歡迎到ITF挖寶搜尋更多展場優惠。

豐富親子遊程 飯店遊樂園到農場應有盡有

ITF除了大朋友小朋友最喜歡的吉祥物大遊行外，也集結了豐富多元的親子同樂遊程，宜蘭力麗威斯汀度假飯店推出豪華客房平日住宿券，原價19,635元，旅展優惠三六折不到7,000元，還享買十送一超值優惠，飯店設有兒童遊樂廳及DIY活動免費體驗；展場也集結了全台知名遊樂園及農場，飛牛牧場推出一年一次最優惠住宿券2人2,999元、4人只要3,699元，享最新鮮的迎賓牛奶及入園門票暢遊動物農莊，還有夜間多項DIY體驗活動；西湖渡假村雙人一泊三食原價9,369元旅展限定價3,180元，於住宿期間免費入園，還加贈花園露天酒吧100元宵夜抵用券2張；小叮噹科學主題園區2天1夜2,190元，還有9大驚喜免費送! 家庭出遊最溫馨多元的選擇就在ITF，各位家長千萬別錯過。

原民會破百位舞者「TULU原住民族傳統圍舞大遊行」現場掀高潮

疫後深度旅遊正夯，原民會以部落永續生態旅遊為主題，推出30條部落生態遊程，如獵人初體驗，透過一日遊程揭開鄒族狩獵文化面紗；也有兩日屏東瑪家鄉最美原住民族文化園區遊等多條部落「心」旅遊，帶領大家認識豐富的文化及生態智慧。此外，原民會也將於明年4月舉辦第3屆「世界原住民族旅遊高峰會」，今日於展場舉辦「TULU原住民族傳統圍舞大遊行」集結破百位舞者吟唱傳統歌謠，讓現場民眾感受原住民族經典歌舞的熱情與魅力。

9m88、峮峮現身展場 名人帶路引爆話題

展期邁入第二天，參展單位邀集大咖站台推廣旅遊，其中，知名藝人9m88現身中華航空站台，現場演唱新專輯單曲吸引人潮擠爆主走道，國家級主持人陳明珠及黑嘉嘉連袂出擊，共同行銷嘉義觀光，邀請民眾一同感受嘉義魅力；台中館邀請到地主中信兄弟隊「啦啦隊女神」峮峮到場應援帶領民眾深遊台中，與現場民眾互動並分享介紹她最喜歡的台中私房景點和美食攻略！

精彩活動目不暇給 異國歌舞表演一秒到國外

ITF大會舞台精彩節目每日不停歇，明日下午2點吉祥物大遊行與見面會，集結山陰山陽「島根貓」、静岡縣「富士岡仔」、關東「千葉君」、近鐵集團「阿倍野熊」及愛媛縣「蜜柑狗狗」等多隻遠道而來的吉祥物，敬請把握機會合影留念。明天大會舞台有搭JR玩西日本及北海道教學攻略，以及日本航空「精彩呈縣，一道暢遊」講座，放送最新日本旅遊情報及日航期間限定優，還有聖克里斯多福及尼維斯、帛琉及貝里斯帶來傳統歌舞樂器表演，一起走進ITF感受熱情洋溢海島世界。

ITF精彩異國歌舞表演，讓你一秒到國外。圖／台灣觀光協會提供 今(4)日各大旅行社人氣買氣皆旺，雄獅旅遊現場業績更突破2,000萬元，超越2019年疫情前水準。圖／台灣觀光協會提供 「啦啦隊女神」峮峮到場應援帶領民眾深遊台中。圖／台灣觀光協會提供

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