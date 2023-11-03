減艙效應發威！SCFI 運價指數連4漲 漲幅達5.4%

全球貨櫃輪第4季減艙衝3成，減艙效應發威！最新出爐的上海集裝箱出口(SCFI)貨櫃運價指數連4漲，漲幅達5.4%。

SCFI指數上漲55.28點指數來到1067.88點，周漲幅為5.4%，歐洲線還是表現疲軟，遠東到歐洲航線回跌，其餘三大航線都走高；其中，遠東到美西線在每FEU(40呎櫃)大漲186美元下，站上2000美元關卡。

根據最新一期出爐的運價，北美線縮艙的數量最大，所以遠東到美西每FEU(40呎櫃)達2102美元，較前一周上漲186美元，漲幅9.7%；遠東到美東每FEU達2434美元，較前一周上漲73美元，漲幅3%。

上周大漲32.35%的遠東到歐洲運價，本周漲多回檔下跌13美元，每TEU(20呎櫃)達756美元，跌幅1.6%；遠東到地中海運價每TEU達1231美元，較前一周上漲10美元，漲幅0.8%。

全球貨櫃輪航商連續兩年享受運價狂飆多頭行情，營運底氣跟過去完全不同，手上握有大把的現金，國內的物流業者分析，今年以來貨櫃輪航商的態度非常明顯，寧可減艙、減運能，也不願意賠錢載貨，推估到了第4季淡季，全球貨櫃輪航商遠東-北美減班量恐達3成。

捷迅總經理孫剛銀表示，疫情前航商擔心市場不好，也進行減艙，當時最多減艙量不到2成，在市場急需貨櫃，運價就開始出現狂飆；現在全球航商大減艙的幅度推估已經逼近3成，只要市場需求略為增加，供給立即會出現吃緊情況，運價就會跟著漲。

國內的航運業者也認為，全球貨櫃輪市場最近潛藏各種變數，尤其，氣候變遷問題也正撼動全球貿易，根據外電報導，巴拿馬運河未來幾月再度削減每日允許通過的船隻數量，比今年減量下修31艘，到明年2月將短少41%，允許通過每日船隻數量已降至25艘，到2024年2月底前會逐漸下修至每日18艘。

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