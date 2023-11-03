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買了就後悔！這些小家電被指不實用 網點名「1產品」：根本廢物之王

寒舍集團旅展業績賣破6000萬 這張住宿券狂賣2600張

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
圖片為台北寒舍艾美酒店豪華客房。圖／寒舍集團提供
圖片為台北寒舍艾美酒店豪華客房。圖／寒舍集團提供

2023年ITF台北國際旅展於今（3）日登場！寒舍（2739）集結旗下台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、礁溪寒沐酒店、寒居酒店、台北艾麗酒店聯合參展，首賣當日開出紅盤，旅展現場業績達3,000萬元，加上10月6日開賣的寒舍線上旅展與10月27日開跑的實體快閃櫃，整體業績加總已超過6,000萬元。

寒舍此次住宿商品以「寒舍集團聯合住宿券」表現最為亮眼，狂賣2,600張。特別祭出優惠價每張只要4,800元，購買1張即可入住台北喜來登或寒居酒店乙晚。購買2張可入住寒舍艾美或礁溪寒沐，加贈2客早餐。現場購買20張，立即加贈3張，等於現賺14,400元。

國人最愛的餐券非自助餐莫屬，深受百萬網友激推的「台北喜來登大飯店十二廚自助餐券」以「17,000客」的出色成績位居首位，以「台北寒舍艾美酒店探索廚房自助餐券」「15,000客」緊追在後。此外，在寒舍強大的品牌魅力之下，更吸引多位神秘百萬刷手先身搶購，其中單筆最大宗訂單為「500萬元」，炒熱現場買氣。

寒舍集團今年並特別規劃「外賣試吃區」並販售自有品牌的冷凍料理包，包含寒舍人氣嫩切漢堡排、喜來登紅燒牛肉麵、寒舍食譜雞粥、SUKHOTHAI咖哩等，價格自230元起。此外，為推廣官方平台「寒舍生活App」，特別推出會員限定的「App扭扭樂」活動，現場設置大型扭蛋機，原有的App會員或現場加入的新會員，皆可獲得乙次扭蛋機會，人人有獎，最大獎為價值破兩萬元的住宿券。

寒舍 喜來登

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