遠東徐旭東出席 SOGO 周年慶前造勢 小女兒徐國玲首現身
遠東SOGO百貨36周年慶將於11月9日開跑，今（3）日舉辦造勢活動，遠東集團董事長徐旭東親自站台，他的女兒徐國玲也首次出席造勢力挺，不過並未發言。
徐旭東表示，SOGO店鋪大部分改裝完成，有全新店格，展現創新氛圍，更帶動業績出現雙位數成長；雖然全世界經濟蕭條，但台灣零售反而感覺不出來，看好今年買氣，SOGO周年慶將可達成120億元目標。
此外，談到進駐遠雄大巨蛋的SOGO CITY，徐旭東說，希望這個商場能「特別創新」，「因為位在好的銷售地點，世界上也沒幾個有這樣的尺寸（約3.8萬坪），房東（遠雄）跟SOGO都要努力，必須回應顧客需求，提供國際化的商品。」
提到今年的周年慶，徐旭東表示，SOGO周年慶花了很大功夫準備，周年慶還沒開始，就感覺消費力道比以往幾年都強，即使世界經濟蕭條，台灣零售業影響卻不大，「這表示wonderful（非常好）！我們也很有衝勁。」
他也提到，今年SOGO經歷忠孝館和復興館改裝，希望擁抱顧客，針對需求來改進，現在有全新店格；改裝也讓業績出現彈跳，目前業績成長雙位數，是全台百貨的模範生。「SOGO各館不斷改裝創新，因為零售業創新速度不能停。」
而11月全台百貨都在做周年慶，看好疫情過後，恢復社交活動，因此今年SOGO周年慶主題是LINE FRIENDS，應該呼朋引伴，跟好朋友一起逛百貨。
談到東區百貨戰局，今年加入新光三越，徐旭東認為，「東區變更有趣，也很挑戰，因為一下子蠻多百貨在此地區（插旗），也帶動人流變多。」
至於中國大陸百貨布局，遠東集團目前有重慶江北店、大連MIDTOWN，以及明年將登場的重慶遠東城將是新型態購物中心，徐旭東說，每家店都不一樣，不會以相同方式去經營。至於大巨蛋SOGO CITY希望能特別創新，並能回應顧客需求，提供國際化的商品，讓顧客跟家人一起來逛會有驚豔的感覺。
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