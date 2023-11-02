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和泰：台灣進口的RAV4車型是日規 沒有召回問題

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

根據外電報導，豐田將在美召回180多萬輛 RAV4 休旅車TOYOTA 台灣總代理和泰（2207）集團今天回應，台灣 RAV4 車型之售後電池均採用日本規格，與北美使用之規格不同。

根據外電報導，豐田汽車公司周三宣布，將在美國召回180多萬輛 RAV4 休旅車，據了解，豐回要召回2013到2018年 RAV4 的部分車輛，主要是該款休旅車有些替換電池尺寸不對，車子急轉彎時電池可能因位移鬆動，導致正極電池端碰觸固定夾引發短路起火，所以召回180多萬輛 RAV4 休旅車。

休旅車 TOYOTA 豐田 和泰車

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