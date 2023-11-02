和泰：台灣進口的RAV4車型是日規 沒有召回問題
根據外電報導，豐田將在美召回180多萬輛 RAV4 休旅車。TOYOTA 台灣總代理和泰（2207）集團今天回應，台灣 RAV4 車型之售後電池均採用日本規格，與北美使用之規格不同。
根據外電報導，豐田汽車公司周三宣布，將在美國召回180多萬輛 RAV4 休旅車，據了解，豐回要召回2013到2018年 RAV4 的部分車輛，主要是該款休旅車有些替換電池尺寸不對，車子急轉彎時電池可能因位移鬆動，導致正極電池端碰觸固定夾引發短路起火，所以召回180多萬輛 RAV4 休旅車。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 1坪賣近百萬元創新高紀錄 「木都」嘉義市老屋地點曝
▪ 彰化人台中買「帝寶」踩雷 持有7年慘賠2117萬
▪ 房價高漲！年輕人選擇躺平「等房」 繼承移轉創新高
▪ 天龍國的天龍區 這豪宅9年帳面賺2千萬
▪ 通勤增20分鐘等同減薪19% 他曝企業選址這點最重要
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言