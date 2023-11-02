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和泰宣布成立TOYOTA GR FAN CLUB 12月2日舉辦首次官方GR車聚

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
和泰正式成立TOYOTA GR FAN CLUB，未來各GR車主、粉絲專屬活動，以及GR資訊將透過粉絲俱樂部公布並報名。業者提供
和泰正式成立TOYOTA GR FAN CLUB，未來各GR車主、粉絲專屬活動，以及GR資訊將透過粉絲俱樂部公布並報名。業者提供

TOYOTA GR 粉絲集合，和泰（2207）宣佈成立 TOYOTA GR FAN CLUB，並於12月2日（六）舉辦首次官方 GR 車聚，快快手刀加入，和泰正式成立 TOYOTA GR FAN CLUB，未來各 GR 車主、粉絲專屬活動，以及 GR 資訊將透過粉絲俱樂部公布並報名，首波加入的會員還可抽GR精品。

TOYOTA GAZOO Racing 品牌（以下簡稱GR）近年來藉由源自賽車 DNA 的開發理念與優異的性能表現，深受全球車迷的喜愛，也成為許多性能車迷心中的指標品牌！在台灣，除了導入 GR SUPRA、GR YARIS 與 GR86 等多款 GR 車型，和泰也於近年舉辦 GR Fan Festival、GR 計時挑戰賽等多項熱血活動，吸引眾多 GR 車主與 GR 粉絲共襄盛舉。為了進一步提升 GR 粉絲凝聚力，和泰宣佈成立 TOYOTA GR Fan Club，持續溝通 GR 獨特的品牌魅力。

無論是否為 GR 車主，只要透過 TOYOTA 智慧購 APP 註冊登記，即可加入 GR Fan Club。未來所有 GR 活動，如 GR Fan Festival、車主專屬活動、GR 賽道體驗等，皆可透過 GR Fan Club報名，GR Fan Club 成員更可搶先獲得GR 相關資訊。

此外，首場由和泰官方舉辦的 GR 車主專屬車聚將於12月2日(六)於台中麗寶 Outlet 停車場進行，即刻起於 GR Fan Club 開放報名，有興趣的 GR 車主請持續關注 GR Fan Club 活動專區，更多詳細資訊與活動細節將陸續公布。

和泰集團表示，即日起至12月31(日)前加入GR Fan Club，即有機會獲得 GR 精品，前100名加入的車主還可獲得 GR Fan Club 實體專屬紀念品，滿滿 GR 活動與獨特好康，趕快手刀加入起來。

加入GR Fan Club即可擁有報名GR活動的資格，還能搶先獲得GR相關報導與資訊。業者提供
加入GR Fan Club即可擁有報名GR活動的資格，還能搶先獲得GR相關報導與資訊。業者提供

停車場 APP 和泰車 TOYOTA

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