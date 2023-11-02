彰化人台中買「帝寶」踩雷 持有7年慘賠2117萬

台中七期豪宅「台中帝寶」再度出現慘賠。實價揭露，今年8月一間高樓層以4366萬元轉手，屋主持有7年，賠了2117萬元，賠售金額創該社區新高，資料顯示，賠售屋主為彰化中小企業主。

台中帝寶位於台灣大道，規畫大坪數，五星級公設。雖訴求複製台北帝寶DNA，但近年慘賠消息不斷。

以去年來說，最慘一戶轉手賠了1548萬元；今年2月也有一戶以3900萬元下車，賠了1385萬元。

宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示，台中帝寶屢屢出現賠售可能原因有四：

第一，該案在2013-2014年前房市買氣鼎盛時推出，預售每坪開價最高達8字頭，許多當時購入的屋主，成本都偏高，實價每坪最高就逼近6字頭，因此，即便近年台中房市大漲，仍有不少屋主套牢。

第二、該案推出時主打完全複製台北帝寶DNA，吸引很多北客南下投資，但在社區房價漲不動的狀態，自然容易有屋主「不耐久候」而決定殺出。

第三、台中高總價住宅近年仍受豪宅限貸令影響，總價4000萬以上的住宅買氣相對低迷，也使的台中帝寶銷售相對難度提升，也增加屋主讓價、賠售的可能性。

第四、台中帝寶總戶數132戶，目前除建商仍有餘屋銷售外，網路待售物件高達20間以上，競爭相對激烈，屋主只有讓價才能增加成交機會。

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