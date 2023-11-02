快訊

台東校園又出事！學生嬉鬧中起爭執 持辣椒水攻擊9人送醫

阿嬤咬定「1歲半小孫子偷兩千元」！ 爸爸這樣回應網讚超帥

確定了！南投清境2大停車場 12月起全天計時收費

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化人台中買「帝寶」踩雷 持有7年慘賠2117萬

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
取自google maps
取自google maps

台中七期豪宅「台中帝寶」再度出現慘賠。實價揭露，今年8月一間高樓層以4366萬元轉手，屋主持有7年，賠了2117萬元，賠售金額創該社區新高，資料顯示，賠售屋主為彰化中小企業主。

台中帝寶位於台灣大道，規畫大坪數，五星級公設。雖訴求複製台北帝寶DNA，但近年慘賠消息不斷。

以去年來說，最慘一戶轉手賠了1548萬元；今年2月也有一戶以3900萬元下車，賠了1385萬元。

宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示，台中帝寶屢屢出現賠售可能原因有四：

第一，該案在2013-2014年前房市買氣鼎盛時推出，預售每坪開價最高達8字頭，許多當時購入的屋主，成本都偏高，實價每坪最高就逼近6字頭，因此，即便近年台中房市大漲，仍有不少屋主套牢。

第二、該案推出時主打完全複製台北帝寶DNA，吸引很多北客南下投資，但在社區房價漲不動的狀態，自然容易有屋主「不耐久候」而決定殺出。

第三、台中高總價住宅近年仍受豪宅限貸令影響，總價4000萬以上的住宅買氣相對低迷，也使的台中帝寶銷售相對難度提升，也增加屋主讓價、賠售的可能性。

第四、台中帝寶總戶數132戶，目前除建商仍有餘屋銷售外，網路待售物件高達20間以上，競爭相對激烈，屋主只有讓價才能增加成交機會。

帝寶 豪宅

延伸閱讀

即刻救援！彰化警車開道10分趕抵醫院 4月大昏迷女嬰獲救

反彰化火葬場民眾醞釀罷免市長 還將向賴清德告狀

彰化首創抓「壓車」科技執法 縣道139線設2處

彰化139縣道增設2處科技執法設備 11月中開抓壓車競速

相關新聞

台達電海英俊：鋰電池價格回跌 電動車還有降價空間

電動車銷售不如預期，關鍵原因包括利率提升、墊高購車成本，且電動車售價高於燃油車，台達電（2308）董事長海英俊1日法說會...

天母豪宅買氣旺！前三季比去年多賣9戶 這棟有屋主加價1成接手

天母屬於封閉型生活圈，居住環境相較市中心靜謐，再加上有國際學校的教育環境，吸引不少富豪在此購屋，根據實價揭露，天母知名豪...

房價高漲！年輕人選擇躺平「等房」 繼承移轉創新高

據內政部公布，前三季全台繼承移轉共5萬8,584棟，年增14％，不但創統計以來同期新高，甚至比2019年以前歷年全年度的...

讓風箏飛！2023林口社宅生活節周末熱鬧登場

深受林口居民期待的「2023林口社宅生活節」將於這個周末11月4日、5日登場，本次以「有你一起，風箏才能飛得起」為題，展...

金門首案 國家住都中心「金湖安居」社宅統包工程招標

國家住都中心於金門縣推動社宅首案「金湖安居」社會住宅統包工程，預計於116年完工，未來預計提供225戶社會住宅，滿足更多...

彰化人台中買「帝寶」踩雷 持有7年慘賠2117萬

台中七期豪宅「台中帝寶」再度出現慘賠。實價揭露，今年8月一間高樓層以4366萬元轉手，屋主持有7年，賠了2117萬元，賠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。