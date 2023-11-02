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房市各區市況溫差大 冷清區進入「節能模式」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／住展雜誌提供
房市示意圖／住展雜誌提供

住展雜誌調查指出，進入第四季，北台灣各區市況的溫差越來越大，在市場較冷清的區域，部分業者將推案計畫、銷售資源移到明年選後，目前則低調銷售已進場建案，使接待中心就像是冷氣進入「節能模式」，僅保持低頻運轉。

至於市況溫熱區，如新北三重、林口，及桃園龜山、中壢等，因市場持續有自住及置產買盤支撐，業者按原定計畫推出指標案，並祭出「介紹賞屋贈禮」等活動衝人氣。

買氣方面，近期以搭配有早鳥優惠的指標新案，銷售表現最佳，一是建案剛推出，對消費者而言有新鮮感，二是規劃有小坪數產品，入手門檻較低，三是早鳥價格優惠，能達到縮短消費者觀望期的效果，三條件讓建案穩定去化。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，由於9月新建案供給量處於相對高水位，10月預售屋推案量及新成屋戶數均下滑，不過代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，對應燈號依然為綠燈，已是連11綠。

10月預售屋推案量約7百多億元，北台灣單一案量逾15億元以上的指標案，有台北市-北投「士科潤山」、大安「富邦藝庭」、中山「華固時代置地」、南港「華固中央置地」；新北市-三重「甲山林市政官邸2」、淡水「水天靚」；桃園市-中壢「宏普序時代」、桃園「國際ONE」、龜山「允將大聚」等案。

10月完工釋出的新成屋戶數超過4百戶，雖然較9月減少超過2百戶，不過拉長時間來看，10月新成屋戶數仍在近一年次高點。至於待售住宅建案數及議價率，兩項數據的月減幅都在0.6％以下，變動不大。

建案 華固

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