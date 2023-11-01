SYM機車品牌銷售量一路旺 蟬聯單月跟累計銷售冠軍
三陽工業（2206）旗下的 SYM 機車品牌，銷售量一路旺，10月再度拿下銷售第一名的寶座，銷售台數達31,684，市占率 38.8% 。國內機車市場 81,560台 ；累計前10個月，總市場 688,259。
因應環保署汰舊換新補助2,000 元將於今年底截止收件，為鼓勵民眾汰換老舊機車，三陽11月1日起開始擴大優惠，全車系汰舊換新加碼3,000元，除了黃牌重車，所有白牌車款皆享補助優惠，讓消費者把握年底補助期限，汰舊迎新省荷包。
十月機車銷售單月戰報 ，三陽31,684台，市佔占率 38.8% 、 光陽 27,949台、 市占率 34.3% ， 山葉 10,660台，市占率 13.1%、 gogoro 5,919台，市佔占率7.3%，總市場 81,560台 。
累計前10個月，三陽銷售一路遙遙領先268,168台、 市占率 39.0% ， 光陽 199,080 台、市佔占率 28.9% ， 山葉 113,808 台，市占率16.5%， gogoro 45,932，市占率 6.7%，
十月開學購車季也進入尾聲，熱銷車款如 JET 車系、CLBCU 蜂鳥、DRGBT 與 MMBCU 皆維持熱銷，其中「國民神車」-迪爵車系更是連續兩個月領牌超過12,000台。
受淡季影響，三陽10月銷售31,684台，相較上個月減少4,435台，月減12.28%，但仍較去年10月增加7,268台，年增率29.77%，市佔率38.8%，維持連續18個月單月銷售冠軍紀錄。
三陽累積1-10月銷售268,168台，較去年同期增加64,676台，年增率31.78%，今年1-10月市佔率達39%。
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