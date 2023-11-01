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台灣中油：11月液化石油氣價格不調整

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

台灣中油宣布，自明（2）日凌晨零時起，11月家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整。

台灣中油表示，液化石油氣類之價格依「中油公司液化石油氣價格每月檢討調整機制」辦理。依液化石油氣計價公式計算結果，112年11月液化石油氣每公斤應調降1.1元，惟自108年10月至112年10月為配合政府穩定物價政策，累計未調足之吸收金額達20.0元/公斤，故112年11月液化石油氣價格不調整，先回補部分吸收金額；另尚未回補之吸收金額18.9元/公斤，將於日後國際價格跌價時再行回補。

液化石油氣 中油公司 物價

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