台南10月房市爆天量 這區月增14倍 房仲曝原因
桃園、台中、台南及高雄公布今年10月的買賣移轉棟數，台南爆大量，10月達2,704棟，月增38%，年增66%， 不僅是近28個月的單月新高，更是10月同期的史上最大量 。
另外高雄2,961棟，月增6%，年增15%。桃園3,428棟，月減14%，年增11%；台中3,721棟，月減16%，年減8%。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，10月都會區量能較去年同期成長，首先是時序離年底的傳統購屋旺季愈來愈近，民眾看屋漸趨踴躍，迎接旺季的氣氛，在南二都尤其明顯，也讓台南、高雄繳出年月雙增的好成績。
另外新青安優貸持續助威，剛性買盤的進場態度更為積極，為市場買氣注入活水，且去年同期因處於升息循環，買氣相對保守，也讓年增表現在比較基期偏低的情況下，連續兩個月出現1成以上的年增幅。
台灣房屋土帝公加盟店店東薛大川表示，10月台南不論年增率還是月增率，都堪稱爆量。主要是永康、歸仁、安南等地，都湧現交屋潮。
尤其歸仁因高鐵特區的「晶悅首發」、「達麗國家強棒」、「佳展大展」等指標大案，都在今年陸續完工交屋，且歸仁高鐵新案約3字頭的價碼，在現今台南的新案市場中，算是相對平實，加上站區的三井OUTLET也將啟動二期開發，為高鐵特區的買氣加溫，使歸仁買賣移轉年增654%、月增1483%，並帶動台南整體的交易量能。
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