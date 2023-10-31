日本央行貨幣寬鬆今年二度調整 允許長期利率超過1%

日本銀行（中央銀行）31日的貨幣政策會議上決定，再次調整大規模貨幣寬鬆政策，將允許長期利率一定程度超過1%上限。日本政府內部有意見指出，央行的低利率政策是日元持續貶值的主要原因。

目前日本的長期利率接近1%，日本央行原本嚴格限制利率上限為1%，這次改成「以1%為目標」，以更彈性運用金融政策。央行上次調整大規模貨幣寬鬆政策是在7月，波動標準為0.5%左右，若超過1%則由央行無限購入國債以抑制利率，可能造成債券市場扭曲的副作用。

為預防債券市場的副作用，這次調整以上限1%為目標，根據市場動向，也允許超過1%。負利率政策等大規模寬鬆政策的大框架維持不變，盼促成薪資與物價同步穩定上漲的良性循環。

但若長期利率上調，將致固定型房貸和企業貸款利率上揚，或將造成設備投資和消費減少，可能對經濟帶來負面影響。

另一方面，日本央行未改變將短期利率設為負0.1%的負利率政策，以及將長期利率誘導至0%左右的大框架。

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