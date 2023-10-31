華信航空ITF旅展 APP購票現折666元優惠

秋冬正是旅行的好季節，2023年ITF台北國際旅展於11月3-6日在南港展覽館盛大舉辦，華信航空今年特別推出國內全航線旅展限定優惠：「手機APP購票現折666元」、「五地同樂會3天2夜只要3,999元起」以及「華信假期小三通享全新VIP豪華貴賓室」，華信航空帶你玩GO台灣之美。

配合旅展華信航空推出許多優惠折扣，凡於11月3日至6日旅展期間，使用華信航空APP購買國內全航線機票，只要輸入折扣碼MDA666即可現抵666元，限量1000名、先搶先贏。折扣碼搭乘期間為2023年11月4日至2024年3月31日止。

華信航空今年3月26日新增台北-馬祖南竿航線，目前飛航金門、澎湖、馬祖及台東、花蓮等國內五地。配合2023ITF國際旅展，華信航空首度推出「華信假期五地同樂會」超級優惠專案，凡購買華信假期旅展限定五地同樂會票券，3天2夜機加酒自由行只要3,999元起。於2024年3月31日前可任選一航點，搭乘華信航空班機暢遊澎湖、金門、馬祖、花蓮、台東五大熱門旅遊地區，結合當地別具特色的飯店或民宿，探索秘境、泡湯、享美食，秋冬旅遊說走就走，趕快報名華信假期來趟輕鬆快樂的同樂會。

為服務小三通旅客搭機需求，華信航空自11月起台北、台中、高雄往返金門航班放大機型及增班，總計每週來回增加運能近4,000席座位數。華信航空特與易飛網合作，獨家推出「華信假期小三通 VIP尊榮禮遇」活動，凡購買金廈小三通相關套票，今年11月底前出發即可免費體驗廈門五通碼頭全新VIP豪華貴賓室，四人成行加碼贈送20吋精美行李箱。 秋冬正是旅行的好季節，2023年ITF台北國際旅展於11月3-6日在南港展覽館盛大舉辦，華信航空今年特別推出國內全航線旅展限定優惠。華信提供

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