欣陸旗下欣達環工埔頂水資源回收中心通水啟用 每日可處理7500噸污水

欣陸投控（3703）旗下欣達環工負責之「埔頂計畫區污水下水道系統建設之興建營運移轉（BOT）計畫」，今（31）日舉行一期工程完工啟用典禮。欣陸投控表示，本期工程完工啟用後，每日可處理7,500噸污水，有效改善鄰近生活圈污水排放問題，維護大漢溪水質，為桃園市的污水下水道建設樹立新的里程碑。

欣達環工執行長周黎明表示，隨著經濟發展，生活及工業用水需求不斷增加，如何妥善處理污水已經是城市永續發展的重要課題。從污水、廢水、淨水到再生水等不同水資源處理方式，欣達環工擁有豐富的經驗與專業，將是各地方政府水資源治理計畫推動的最佳助力。

欣陸投控指出，埔頂水資源中心鄰近大嵙崁親水園區計畫及中庄調整池，外觀設計以風箏造型來呼應當地行之有年的國際風箏節，並結合廠區週邊設置景觀公園，將埔頂水資源回收中心打造成為適合寓教於樂的優質親水環境。埔頂水資源中心計畫接管範圍包括大溪埔頂地區及員樹林地區，未來全期完工後，每日污水處理量可達15,000噸。

埔頂水資中心一期工程完工啟用典禮。圖／欣陸投控提供

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