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總統大選沒影響 10月房市交易年增月增

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

信義房屋（9940）統計10月門市交易狀況，房市維持穩定交易市況，10月房市交易量較9月微增，但較去年同期成長超過15%，在新青安貸款穩住首購信心下，整體房市自用當道且交易狀況平穩。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，10月房市買氣維持穩定，買方數量和第三季水準相近，且買方購屋意願明確，一方面通膨預期對於房市形成支撐，民眾普遍未有房價會明顯下跌的憂慮。

另一方面政府的新青安房貸也有穩定市場買氣的效果，平均地權條例上路後利空淡化，市場整體自用當道，而以哈戰爭連最敏感的股市波動都不大，對於房市則影響更輕微。

信義房屋統計10月交易狀況，總價700~1000萬元交易數量較9月成長，這個族群可能受惠新青安貸款政策，另一方面也可能租金走揚，購屋人選擇購屋自用。

台北市首購族群10月表現一般，但3000萬以上的換屋市場交易量增，可能與屋主在市場待售一陣子，不再堅持價格吸引買氣有關。

新北市總價700~2000萬元則占了新北將近7成的交易，桃園市則是700~1500萬占比為大宗，台中市同樣也是700~1500萬元市場交易熱絡，台南與高雄也是總價700~1500萬交易穩定。

曾敬德指出，第三季市場淡季不淡，第四季延續第三季穩定的市場買氣，雖然有總統大選干擾，但自用客似乎對於選情並不敏感。

房市 買氣 信義房屋 總統大選 平均地權條例

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