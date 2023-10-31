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高鐵「早鳥票」變革！12月起採記名制 無法證明本人加收5成

高鐵「早鳥優惠」乘車採記名制 11月3日開放預購

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
為保障旅客購買「早鳥優惠」的權益，台灣高鐵公司宣布，自12/1起實施「早鳥優惠」記名制，於購票時即須輸入使用該早鳥優惠票旅客之身分證字號或護照號碼。記者楊文琪/攝影
為保障旅客購買「早鳥優惠」的權益，台灣高鐵公司宣布，自12/1起實施「早鳥優惠」記名制，於購票時即須輸入使用該早鳥優惠票旅客之身分證字號或護照號碼。記者楊文琪/攝影

為保障旅客購買「早鳥優惠」的權益，維持優惠公平性，台灣高鐵公司（2633）宣布，自12/1起實施「早鳥優惠」記名制，於購票時即須輸入使用該早鳥優惠票旅客之身分證字號或護照號碼，每張早鳥優惠票僅限輸入之身分證號本人搭乘使用，敬請旅客乘車時攜帶身分證明文件正本，以備查驗。12/1起之早鳥優惠車次將自11/3（五）起，依售票時程逐日開放預購，敬請旅客留意記名制之購票及乘車規定。

台灣高鐵公司強調，預訂「早鳥優惠」專案車票時，須逐一輸入每位旅客之身分證字號或護照號碼，因僅限本人搭乘使用，請旅客訂票時務必確認輸入資料之正確性，以免影響優惠權益。台灣高鐵公司特別提醒，早鳥優惠票經完成訂位後，恕不再受理變更身分證號，僅可取消訂位，重新購票時則無法保證享有原購早鳥優惠票價，敬請旅客注意。

台灣高鐵公司表示，「早鳥優惠」記名制實施後，高鐵各車站售票窗口及自動售票機將不再銷售早鳥優惠票，旅客如欲訂票，敬請利用台灣高鐵網路訂票系統、「T-EX行動購票」App或與本公司合作之便利商店；完成訂票後，則可透過「T-EX行動購票」App、台灣高鐵公司合作之便利商店，或至高鐵各車站售票窗口、自動售票機取票。

台灣高鐵公司提醒，12/1起之早鳥優惠票面將註記旅客「身分證字號或護照號碼末五碼」，旅客持早鳥優惠票乘車時，應攜帶與票面登錄證號相符之「身分證明文件正本」（須為政府核發之附有照片、身分證字號等資訊，足供判斷身分之證件）以供查驗，若無法出示合格證件，將依「無票乘車」規定補票，並得加收已乘區間票價50%；若於列車出發前遺失早鳥優惠票，可攜帶本人身分證明文件正本至各車站售票窗口申請掛失，經確認訂位資訊相符後即可補發車票，惟每張車票限補發乙次，並將酌收30元手續費。

台灣高鐵公司自2011年推出「早鳥優惠」以來，於離峰時段提供多元優惠票價，引導旅客分流搭乘，是搭乘時間具有彈性之旅客喜愛的產品。目前「早鳥優惠」提供指定車次標準車廂對號座全票六五折、八折及九折優惠，依高鐵公司公告之開放訂位日起限量發售，最晚發售至乘車日（含）前五日。歡迎旅客及早安排行程、提早訂票，以優惠價格享受快捷、便利的高鐵旅程。

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