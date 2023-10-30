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生質尼龍、可可紗 臺灣紡織業者赴日創造循環經濟商機

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

由紡拓會籌辦的「2023年臺灣紡織品大阪展示會」已於上周四（10月26日）圓滿結束。本次展出以機能性紡織品及永續循環經濟兩大主題，展出產品橫跨運動、戶外活動、專業工作服等著重於專業領域使用的紡織品，包含耐磨、機械彈性、防靜電、防火等各種機能性素材。

紡拓會表示，我國紡織業者持續在日本推廣廢棄漁網、回收尼龍及回收寶特瓶再製產品，以蓖麻油萃取製成的生質尼龍、農業廢棄物再製成的可可紗、「碳捕捉」技術而轉換成之低碳聚酯原料等符合時下循環經濟商機的永續環保話題產品亦受到買主熱情地詢問。

本次大阪展示會共徵集52家業者參展，展出兩天吸引如伊藤忠、帝人、田村駒、丸紅、蝶理、MN INTER-FASHION、GSI等著名商社；知名運動品牌MIZUNO、DESCENTE、ASICS、GOLDWIN；流行服飾品牌URBAN RESEARCH、ONWARD；西裝品牌AOKI；工作服品牌WORKMAN；戶外品牌mont-bell；連鎖商場AEON等，近900名日本買主到場參觀，預估商機近1200萬美元。

日本是全球第三大經濟體，依據我國海關統計，2023年1-9月我國紡織品及成衣出口至日本總額為2.12億美元，其中紗類8,407萬美元、布類7,769萬美元，合計占比高達76%。臺灣永續環保及機能性紡織品持續受到買主關注，日本是值得我紡織業者積極拓銷的主要市場之一。為協助業者持續拓銷當地市場，紡拓會將持續辦理臺灣紡織品大阪展示會及東京展示會，敬邀各紡織企業踴躍報名參展。

日本 大阪 環保

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