台南房市變盤？法拍量暴增45% 房仲揭原因
今年經濟走弱、不動產市場成交量減少，但根據內政部統計資料，今年全三季全國拍賣移轉棟數僅2,655棟，與去年同期相比大減17.2%，創史上同期新低。
拍賣移轉量最大的六都，台北市、新北市、桃園市都下跌超過2成，高雄市下降19.8%，台中市下跌9.7%，但台南市今年前三季拍賣移轉348棟，年增45%，總量在六都中排名第二，僅比新北市少15棟。
大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，過去市場不佳引發斷頭潮，主要房貸利率都在5%以上，今年平均房貸利率雖站上久違的2%，還在房貸戶能應付的範圍。
此外，這幾年房價飆漲，屋主若有財務困難需變現，在一般市場讓利出售往往能順利脫手，流入法拍的量體小，拍賣移轉因此創新低。
住商不動產台南湖美帝堡加盟店店東施慶瓏表示，台南市今年拍賣移轉量大增有幾個因素影響，首先，台南過去的拍賣移轉基期低，所以量體增加數據反應更加明顯。
再者，今年大環境不好，個體戶、企業主深受衝擊，抵押之不動產流入法拍機會提升。除此之外，觀察台南市有不少地籍清理及公同共有的物件進入法拍，以法拍解套，這很可能是移轉量大幅增加的原因。
郎美囡表示，高房價時代買方、投資人尋找低價物件，法拍市場機會最高，不過法拍流程、規定與一般交易市場大不相同，得標後必須在拍定7日內繳清尾款，有銀行可提供代墊款，但利率可能在6%以上。
另外許多法拍屋債權狀況複雜，或有特殊情形法院不點交，可能取得所有權卻無法使用，建議詳閱法拍物件的詳細資料，並確實了解整個拍賣程序，以免投入資金卻白忙一場。
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