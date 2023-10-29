成功人士最可怕的特質「恆毅力」 黃仁勳、賈伯斯都有

摘要 1.不管是運動或者發展事業，最令人興奮的就是後來居上、反敗為勝；最難過的是明明大部分時間領先，最後一刻卻被人超越。 2.企業經營和運動很類似，都需要有長期堅持的能耐，「恆毅力」被認為是成功人士最重要特質之一。 3.Nvidia創辦人黃仁勳，他曾表示自己並非一個動作很快的人，卻是一個堅持不懈的人。他認為華人的幸運之處，就是我們有長久吃苦耐勞的能力。

杭州亞運滑輪溜冰男子3000公尺接力賽，中華隊選手黃玉霖在最後奮力一搏，以「劈腿」的方式讓輪子先壓線，以0.01秒的微小差距贏下金牌。但在他返台後的另外一場比賽上，在他快要抵達終點時舉手慶祝，卻被另一位選手以0.03秒超越。

今年的美國職棒大聯盟季後賽，3支在例行賽百勝的球隊——勇士、道奇及金鷹隊——都被戰績較差的挑戰者們掃地出門。美國職棒一季要取得100場勝利非常不容易，百尺竿頭照理說應該要更上一層樓，但最後結果完全相反。

不管是運動或者做事業，最令人興奮的就是後來居上、反敗為勝；最難過的是明明大部分時間領先，最後一刻卻被人超越。勝利需要強大的心理素質，才不會患得患失，最終才能獲得長期勝利。

台灣圍棋選手許皓鋐，在杭州亞運會上以黑馬之姿，為台灣奪下史上首面亞運圍棋金牌。許皓鋐在比賽時的世界排名是35，卻分別在8強賽打敗世界第二名的韓國選手朴廷桓、4強賽打敗世界第一名的韓國選手申真諝，並在決賽力克世界第三的中國選手柯潔。

這說明運動比賽隨時可能翻盤，即使是普通的選手也能接連打敗全世界排名1、2、3的對手。代表只要努力不懈，任何人都可能奪得冠軍。

成功人士最重要的特質：恆毅力

企業經營和運動很類似。最近來台灣的Nvidia創辦人黃仁勳，他曾表示自己並非一個動作很快的人，卻是一個堅持不懈的人。他說每家公司都由絕頂聰明的人創立，但並非所有公司最終都能脫穎而出，黃仁勳認為華人的幸運之處，是我們有長久吃苦耐勞的能力，這種能耐就是「恆毅力」（Grit），是成功人士最重要特質之一。

人對其熱愛的事物，才可能持之以恆、永不放棄、不覺得累，賈伯斯（Steven Jobs）也有這種特質。黃仁勳說過，打造新公司和發明新事物要經歷大量磨難，因此必須是真心熱愛它、感受它帶給你的樂趣，否則會很痛苦。

另外，在學術領域熱誠與堅持也非常重要。今年諾貝爾醫學獎，頒給卡里科（Karikó Katalin）及魏斯曼（Drew Weissman）博士，肯定他們發現以修飾過mRNA為治療技術，並應用在Covid-19疫苗上，拯救了世人。

值得注意的是，技術發明人卡里科女士在1980年代就埋頭鑽研mRNA，當時沒有人看好，因為是非常冷門的學科。由於沒有成果，卡里科不但被賓州大學降職、降薪，認定「不符合教職」資格，作為一個研究人員，她的薪水甚至跟一般技工沒有什麼差別。

但這沒有影響卡里科女士，她始終堅信mRNA的潛力。後來她在賓州大學影印時，碰到另一位魏斯曼教授，發現彼此專長互補，於是共同開發疫苗。經過多年的努力，該疫苗在Covid-19期間成為拯救數百萬人的神藥。

有趣的是，卡里科女士堅毅的精神也影響了她的女兒，她是傑出運動員，曾拿過奧運划船金牌。

勝不驕、敗不餒、持之以恆、保持熱情、堅守信念，記起來很容易，但有多少人做得到呢？

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