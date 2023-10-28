台北車站首次公開「打麻將」 東森K區地下街變娛樂熱點

東森購物今（28）日舉辦第四屆「健康長壽盃」公益麻將大賽，把麻將大賽搬到了台北車站「東森廣場K區地下街」西廣場舉辦，在人來人往的台北車站舉辦麻將賽，是史上頭一遭，開放報名後64個名額立刻秒殺。東森購物總經理彭鴻珷並宣布第一名獎金加倍，可獲得一萬枚東森E幣。

台灣自2018年起已進入高齡社會，為了鼓勵老人活化腦力、增進健康長壽，東森購物推展麻將娛樂休閒活動。東森購物旗下中和東森廣場已在今年舉辦過三場「健康長壽盃」公益麻將大賽，而由東森購物經營的台北車站東森廣場K區地下街10月開始試營運，這次麻將賽選載在台北車站K區開打，吸引許多人報名，參賽選手平均43歲，最年長73歲，其中包括親子檔，也有攜家帶眷全家一起來，還有遠從桃園、新竹來參賽。

東森購物總經理彭鴻珷表示，東森購物第四次舉辦麻將大賽，就是希望推廣麻將成為一種正常化的休閒娛樂活動，因為根據醫學研究，老人家透過透過麻將電玩訓練後，對於判斷力、反應力、認知功能都有改善，因此我們也鼓勵民眾可帶著家中長者一起來報名。東森廣場今年3月第一次舉辦麻將賽時，就有兩位百歲人瑞參與，最年長103歲，甚至有位媽媽平常都不出門，但為了參加麻將賽，她願意來參與，因此期望把麻將賽推展成為一種正常的休閒娛樂，而且辦在Ｋ區地下街，交通方便，也可提高大家參與度，未來K區將定期將持續舉辦麻將比賽。

東森廣場K區地下街10月開始試營運，引進美食、潮牌共50家品牌進駐，美食包括老董牛肉麵、Sukiya、洋城義大利麵、這一小鍋、點八小食等。彭鴻珷表示，東森購物擅長活動行銷，期望以活動帶動店家業績成長。除了舉辦麻將賽，中廣場也架設6台投籃機，讓民眾在逛街、吃飯、搭車之餘也能小試身手，此外，在K區設置的很多面落地的鏡子，提供給年輕朋友練舞之用，這種種的規劃，是希望將台北車站K區地下街建構年輕人的娛樂基地，也是不管男女老少都會想來逛街的場域，未來除了麻將賽，還正在規劃免費寵物健檢，緊接著耶誕節點燈活動，未來K區會更加熱鬧有趣。

歡慶Ｋ區試營運，特別推出驚喜消費抽大獎活動，包括星宇航空來回日本機票、台鐵TR-PASS暢遊券等。活動期間加入東森廣場K區地下街LINE@會員，即可獲得豪禮三重送，第一重可獲得50 E幣購物金（現領現折），第二重精選店家消費可獲1%E幣回饋，第三重可獲贈椰子水、料理包、日本全農果汁等好禮三選一。

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