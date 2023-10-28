快訊

撞成一團！埃及公路發生重大車禍 已知32死63傷

又見脫序聯誼？大學生參加熱舞社活動「脫到剩內褲」 淡江回應

台北車站首次公開「打麻將」 東森K區地下街變娛樂熱點

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
東森購物今日舉辦第四屆「健康長壽盃」公益麻將大賽，把麻將大賽搬到了台北車站「東森廣場K區地下街」西廣場舉辦，報名相當踴躍。圖／東森提供
東森購物今日舉辦第四屆「健康長壽盃」公益麻將大賽，把麻將大賽搬到了台北車站「東森廣場K區地下街」西廣場舉辦，報名相當踴躍。圖／東森提供

東森購物今（28）日舉辦第四屆「健康長壽盃」公益麻將大賽，把麻將大賽搬到了台北車站「東森廣場K區地下街」西廣場舉辦，在人來人往的台北車站舉辦麻將賽，是史上頭一遭，開放報名後64個名額立刻秒殺。東森購物總經理彭鴻珷並宣布第一名獎金加倍，可獲得一萬枚東森E幣。

台灣自2018年起已進入高齡社會，為了鼓勵老人活化腦力、增進健康長壽，東森購物推展麻將娛樂休閒活動。東森購物旗下中和東森廣場已在今年舉辦過三場「健康長壽盃」公益麻將大賽，而由東森購物經營的台北車站東森廣場K區地下街10月開始試營運，這次麻將賽選載在台北車站K區開打，吸引許多人報名，參賽選手平均43歲，最年長73歲，其中包括親子檔，也有攜家帶眷全家一起來，還有遠從桃園、新竹來參賽。

東森購物總經理彭鴻珷表示，東森購物第四次舉辦麻將大賽，就是希望推廣麻將成為一種正常化的休閒娛樂活動，因為根據醫學研究，老人家透過透過麻將電玩訓練後，對於判斷力、反應力、認知功能都有改善，因此我們也鼓勵民眾可帶著家中長者一起來報名。東森廣場今年3月第一次舉辦麻將賽時，就有兩位百歲人瑞參與，最年長103歲，甚至有位媽媽平常都不出門，但為了參加麻將賽，她願意來參與，因此期望把麻將賽推展成為一種正常的休閒娛樂，而且辦在Ｋ區地下街，交通方便，也可提高大家參與度，未來K區將定期將持續舉辦麻將比賽。

東森廣場K區地下街10月開始試營運，引進美食、潮牌共50家品牌進駐，美食包括老董牛肉麵、Sukiya、洋城義大利麵、這一小鍋、點八小食等。彭鴻珷表示，東森購物擅長活動行銷，期望以活動帶動店家業績成長。除了舉辦麻將賽，中廣場也架設6台投籃機，讓民眾在逛街、吃飯、搭車之餘也能小試身手，此外，在K區設置的很多面落地的鏡子，提供給年輕朋友練舞之用，這種種的規劃，是希望將台北車站K區地下街建構年輕人的娛樂基地，也是不管男女老少都會想來逛街的場域，未來除了麻將賽，還正在規劃免費寵物健檢，緊接著耶誕節點燈活動，未來K區會更加熱鬧有趣。

歡慶Ｋ區試營運，特別推出驚喜消費抽大獎活動，包括星宇航空來回日本機票、台鐵TR-PASS暢遊券等。活動期間加入東森廣場K區地下街LINE@會員，即可獲得豪禮三重送，第一重可獲得50 E幣購物金（現領現折），第二重精選店家消費可獲1%E幣回饋，第三重可獲贈椰子水、料理包、日本全農果汁等好禮三選一。

台北車站

延伸閱讀

聯合盃作文大賽高雄初賽登場 命題多元且生活化

聯合盃作文大賽宜蘭初賽登場 綠博、前瞻入題接地氣

爭取麻將除罪化 麻將最大黨提13人投入立委選戰

名列台灣麻將黨不分區立委首位 長庚名醫盧建璋要為護理師爭權益

相關新聞

40年房產心血 張金鶚出書分享「住房自由」

前台北市政府副市長、政大地政系兼任教授張金鶚今（28）日下午在政大公企中心為最新著作「住宅．房地產－自住與投資的理論及實...

中鋼集團有囍 衛武營榕樹廣場啟動浪漫婚禮

中鋼（2002）集團今(28)日在充滿藝文氣息的衛武營國家藝術文化中心舉辦2023年集團結婚典禮，中鋼董事長翁朝棟親自出...

新店榮工廠地區轉型活化 都更後提供公益空間

新店榮工廠地區透過都市更新活化轉型，其中更新單元5經2023年10月27日都更大會審議通過權利變換計畫，為該區首件通過之...

高雄首件公辦都更鳳山登場 實價一坪衝37萬

高雄首個公辦都更案「鳳山都更好」27日對外公開，個案8月進場，目前實價資料已揭露37筆，都在三字頭，最高一坪37.1萬元...

證交所、碳交所開設CBAM政策與法規課程 為企業解碼國際碳關稅

歐盟碳邊境調整機制（CBAM）自10月已開始申報產品碳排放資訊，導致許多台灣出口商都產生碳焦慮。為協助出口商因應CBAM...

SCFI連三漲 北美線滿艙、四大遠洋線運價全面上揚

全球貨櫃輪減班效應發威，再加上大陸十一長假後的需求出籠，亞洲前往歐、美多條航線近日出現滿艙，其中又以美國航線最為熱門，上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。