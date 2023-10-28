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40年房產心血 張金鶚出書分享「住房自由」

經濟日報／ 記者顏瑋辰／台北即時報導
房產專家張金鶚今（28）日下午在台北政大公企中心舉辦最新著作「住宅．房地產-自住與投資的理論及實務」簽書活動。圖／智勝文化事業提供
房產專家張金鶚今（28）日下午在台北政大公企中心舉辦最新著作「住宅．房地產-自住與投資的理論及實務」簽書活動。圖／智勝文化事業提供

前台北市政府副市長、政大地政系兼任教授張金鶚今（28）日下午在政大公企中心為最新著作「住宅．房地產－自住與投資的理論及實務」主講簽書會活動。這場活動由中華民國住宅學會主辦、政大商學院及信義（9940）不動產研究發展中心協辦，張教授於會中分享他畢生研究「住房自由」的心得智慧，吸引不少粉絲。

張金鶚分析，深感到國內住宅和房地產問題，日益嚴重，房價持續高漲，買房負擔有增無減，居住品質和保障都未盡理想，令他退休仍不放心，因此集40年之功力於大成，決定把他多年來地政及房地產相關所有教學教材、個案和影片，撰寫成「住宅．房地產－自住與投資的理論及實務」教科書，旨在「核心就是教你怎麼買好的房子！」

如何買到好房子呢？張金鶚表示，對於想投資的，要能賺錢，就叫好房子；不過對於要住好房的人，消費得起，就是好房子。市場認為進場好時機，那是投資時機；自己遇到喜歡的房子，想進駐的時機，就是屬於自己的好房子。他提到，「應該要作屋主、而不要作屋奴！」如果暫時負擔不起，租屋也不是不行。

特別的是，張金鶚說，為顧及社會責任，這本書所有版權收入，將全部捐給中華民國住宅學會，作為「住房教育與教學基金」，希望能進一步改善國內住房環境，讓個人居住舒適，獲得住房自由，讓社會逐步邁向居住正義之路。

張金鶚 房地產

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