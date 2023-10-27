提升屏東消防戰力 申豐捐贈兩輛高效高性能化學消防車

申豐特用應材（6582）今（27）日捐贈屏東縣政府消防局兩輛高效高性能化學泡沫消防車。兩輛化學消防車將配置於屏南產業園區（原屏南工業區）枋寮分隊及佳冬分隊使用，大幅提升地方消防救災能量。

申豐董事長許志明表示，申豐於 2007 年建廠於屏南產業園區，鄰近佳冬鄉及枋寮鄉，區內以金屬製造業、非金屬礦物製品製造業、化學產業等為主要產業聚落，當地化學消防車相對稀缺或老舊。唯有精良的消防車輛與裝備，才能給工業區的人民多一分安全保障，鑒此，申豐在 Covid-19 期間探尋最高效消防技術及規模，向特定消防車廠商下訂，費時兩年终於到了屏東，捐贈之消防車配置德國最高效能的泡沫滅火系統「One Seven 空氣壓縮泡沫系統」。

高效能化學消防車特色是可將 1 台化學消防車設備出泡沫能量倍增為 8 台化學消防車的滅火效能，利用空氣、水、泡沫完美的混和比例，針對油類火災、化學物品火災可充分達到高效滅火之功能，能有效防止火勢延燒、阻絕輻射熱，是搶救化學災害的新力軍。

此外，選擇了大馬力、高扭力之德國賓士底盤，並搭配擁有 UL、CE、TUV 等國際認證的 FireFly泵浦，結合高強度鋼構車體、耐壓管路、系統整合電腦面板及各項高規格救災器材以達到高效救災。特別是當此次大火之後，給屏東消防局實質設備擴充的到位，也讓屏南產業園區內，所有的工廠及居民給了及時的消防安全信心。

申豐為永豐餘集團成員，許志明 申豐將持續落實永豐餘集團的核心價值，堅持實踐經營永續的承諾，確保同仁享有穩定、安全的工作環境，成為其家庭生計與社會發展的支柱，發揮企業做為社會公民的責任。