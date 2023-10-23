遠航拖3年不搬 張綱維率隊砸蛋抗議 王國材：算蠻皮的
台北地方法院今（23）日強制執行拆除位於松山機場旁、遠東航空總部3層樓辦公室建物，對此，交通部長王國材指出，公部門依法執行，遠航拖了很久，「算滿皮的」，預計用100天拆除建物。
遠東航空停飛3年多，台北國際航空站日前表示，今將拆除位於松山機場旁、遠東航空總部3層樓辦公室建物。遠航不滿，今天安排員工自救會在遠航總部發起「誓死捍衛家園」活動，痛斥交通部「毀屍滅跡」。
對此，王國材今日出席國際青年商會中華民國總會於交通部舉辦的記者會，會後受訪時表示，遠航總部是租交通部松山機場的場地，那是在2020年3月底就到期，所以松山機場也一直請他趕快搬離，現在已經拖了很久，算滿皮的，到今年6月本來也要搬，後來又說8月31日才要搬，但都沒有搬，所以交通部就按照我們的行政程序，由法院裁定並執行，大概會利用100天的時間把它拆除。
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