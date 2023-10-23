遠航大樓被拆 董事長張綱維發千字文抗議

民航局要拆遠航大樓，今天早上「搶救遠航行動聯盟」成員，集結在遠航松山機場總部大樓前，兩邊人馬形成對峙，遠航掌門人張綱維今天表示，遠航與民航局以及與交通部的官司仍舊正在進行，還未有最終的結果，民航局就要拆除遠航大樓，表達抗議。

搶救遠航行動聯盟由遠航的員工、家屬、親友及支持遠航人士組成，今天一早便在遠東航空大樓前集結，頭綁「守護家園」的紅頭巾，靜坐抗議。遠航董事長張綱維也以千字發表「遠東航空 罪不至死 」聲明抗議。

文一開頭就表提到「大家好，我是張綱維，遠航所有的誤會誤失，以及應爭取的正義與公道，這些責任，我願意一肩扛起！」

聲明內容還包括「年輕時，遠航與我的第一次接觸，主要是因為遠航發不出員工薪水，我當時想要，真心拯救遠航，以及拯救那些將近有1,000多名的員工，以及周邊加起來，將近2,000多個家庭的生計，所以掏錢，給遠航發薪水！...文末身為遠航的大家長，我要站在第一線，捍衛台灣，捍衛遠航！ 苦求政府給我們一條活路！也請政府給員工一口飯吃！」

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