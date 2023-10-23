快訊

北車青旅睡一晚「兩床價格1萬5」 內行曝真相

抓到了！知名樂園進行多人運動還傳不雅片 拍攝者稱不認識影中人

朱學恒遭北檢依強制猥褻起訴 鍾沛君發聲了！

遠航大樓被拆 董事長張綱維發千字文抗議

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
遠東航空總部跟台北國際航空站承租土地，合約到期後土地一直未清空歸還，經訴訟後，法院已判決遠航應拆屋還地，因遠航未執行，法院同意由台北國際航空站拆除。前遠航董事長張綱維（前右）23日到場抗議喊冤。中央社
遠東航空總部跟台北國際航空站承租土地，合約到期後土地一直未清空歸還，經訴訟後，法院已判決遠航應拆屋還地，因遠航未執行，法院同意由台北國際航空站拆除。前遠航董事長張綱維（前右）23日到場抗議喊冤。中央社

民航局要拆遠航大樓，今天早上「搶救遠航行動聯盟」成員，集結在遠航松山機場總部大樓前，兩邊人馬形成對峙，遠航掌門人張綱維今天表示，遠航與民航局以及與交通部的官司仍舊正在進行，還未有最終的結果，民航局就要拆除遠航大樓，表達抗議。

搶救遠航行動聯盟由遠航的員工、家屬、親友及支持遠航人士組成，今天一早便在遠東航空大樓前集結，頭綁「守護家園」的紅頭巾，靜坐抗議。遠航董事長張綱維也以千字發表「遠東航空 罪不至死 」聲明抗議。

文一開頭就表提到「大家好，我是張綱維，遠航所有的誤會誤失，以及應爭取的正義與公道，這些責任，我願意一肩扛起！」

聲明內容還包括「年輕時，遠航與我的第一次接觸，主要是因為遠航發不出員工薪水，我當時想要，真心拯救遠航，以及拯救那些將近有1,000多名的員工，以及周邊加起來，將近2,000多個家庭的生計，所以掏錢，給遠航發薪水！...文末身為遠航的大家長，我要站在第一線，捍衛台灣，捍衛遠航！ 苦求政府給我們一條活路！也請政府給員工一口飯吃！」

遠航 遠東航空 張綱維

延伸閱讀

遠航大樓積欠租金遭拆 前董事長張綱維率眾抗議

立法院淹水了 王鴻微辦公室裝滿水桶

高雄20歲女墜樓…嚇壞路過上班族 母親祖母同住當場痛哭失聲

遠航占地不滿總部今將遭拆 民航局：法院判決依法執行

相關新聞

遠航大樓被拆 董事長張綱維發千字文抗議

民航局要拆遠航大樓，今天早上「搶救遠航行動聯盟」成員，集結在遠航松山機場總部大樓前，兩邊人馬形成對峙，遠航掌門人張綱維今...

新商場牌不靈？ 裕隆城房價漲3% 台北這間竟跌近5%

百貨商場提供食、衣、育樂、生活採買等機能，近幾年成為房市亮點，雙北今年增加生力軍新店裕隆城、新光三越Diamond To...

全國銀髮族423萬人創新高 三原因留都會區養老

老宅數量更甚老人！都會區面臨人屋雙老難題。根據內政部最新資料顯示，截至今年9月，全國65歲以上人口已超過423萬人，達到...

煙波集團線上旅展限時15天 花蓮太魯閣海景房2.2折起

出國人擠人、搭飛機好累人！不如留在國內，選家優質飯店來趟深度放鬆之旅吧！一年一度的2023 ITF國際旅展即將開跑，煙波...

乾杯推頂級新品牌「黑毛屋招待所」 客單價3000元還可唱KTV

乾杯集團「老乾杯」與「黑毛屋本家」新北首家以雙品牌之姿進駐「板橋大遠百」打造新北旗艦店。乾杯董事長平出莊司今（23）日表...

高雄洲際酒店迎接兩週年 啟動百位「洲際風格大使」徵選

高雄洲際酒店今年11月底即將迎來開幕屆滿兩週年，今（23）日重磅發佈「洲際風格大使」徵選計畫，預計線上抽出百位幸運得主，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。