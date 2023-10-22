睽違3年！ 葡萄王盛大舉行「員工家庭日」千人同行嗨翻

葡萄王生技秉持「健康專家、照顧全家」精神，照顧員工也愛護家庭。走過疫情睽違3年，21日在桃園伍陽城市原創農場盛大舉辦「員工家庭日」活動，現場近千名員工與眷屬熱情參與，從闖關遊戲、園遊會到散播歡樂的音樂會高潮不斷，今年更首創以員工投票表決家庭日形式，讓氣氛high到最高點。

隨著活動來到高潮，特製啟動儀式台吸引眾人目光，大型啟動儀式道具以熱銷NO. 1明星產品「易得纖」為靈感設計，巧妙運用粉紅、金、白3種經典色系為主視覺色調，盒內盛裝滿滿雙色氣球，開幕儀式啟動後，戳破一顆顆氣球寓意成功對抗體脂肪，為家庭日拉開序幕。

董事長曾盛麟分享，葡萄王作為保健食品領導品牌，1969年成立迄今走過54個年頭，堅持「科技、健康、希望」的初衷，致力於永續發展，今年順利取得了ISO14064認證，成為環境永續的領航者，並承諾SBTi科學基礎減量目標倡議，更榮獲2023「TSAA台灣永續行動獎」社會共融類-銀獎，另連續3年獲得「台灣公司治理評鑑」排名前5%，對葡萄王來說，多年積極導入ESG永續發展，創造企業價值，更重視員工的家庭幸福，彼此砥礪前行，再創下一個輝煌年代。 葡萄王邀請全體員工動手製作象徵各隊伍靈魂的環保永續隊旗，全數均採用二手回收物製作再利用，與葡萄王的永續環保理念不謀而合。照片提供／葡萄王生技 儀式道具以葡萄王明星產品「易得纖」為靈感設計，由董事長曾盛麟邀請各處室主管攜手戳破一顆顆氣球，寓意成功對抗體脂肪，為家庭日揭開序幕。照片提供／葡萄王生技

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