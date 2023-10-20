違反農糧署合約 卜蜂遭罰逾1億元
卜蜂（1215）今（20）日晚間公告，接獲農糧署通知，因將公糧飼料用糙米存放於廠外他處，依合約處分違約金1.09億元。卜蜂表示，將與相關單位進行說明與協商，以維護公司及股東權益。
卜蜂晚間公告，表示在10月16日，公司台中廠因廠內卸料不及，將公糧飼料用糙米存放於廠外他處暫存、擬於隔日作業乙事，接獲農糧署依合約規定處分違約金等新台幣109,582,950元。
卜蜂表示，將與相關單位進行說明與協商，以維護公司及股東權益。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 住青埔1年發現「8大奇觀」 在地人點頭：現在才發現？
▪ 高公設淪票房毒藥 台北新建案公設比不升了
▪ 他想買4樓老公寓出租 眾人見2關鍵全搖頭：最好不要
▪ 買房前怎知有惡鄰居？過來人曝7大招 有「這情境」高機率中標
▪ 蛋白區新屋房價高於蛋黃老大樓「正常嗎？」 多人認同：就是爽
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言