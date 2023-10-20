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違反農糧署合約 卜蜂遭罰逾1億元

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

卜蜂（1215）今（20）日晚間公告，接獲農糧署通知，因將公糧飼料用糙米存放於廠外他處，依合約處分違約金1.09億元。卜蜂表示，將與相關單位進行說明與協商，以維護公司及股東權益。

卜蜂晚間公告，表示在10月16日，公司台中廠因廠內卸料不及，將公糧飼料用糙米存放於廠外他處暫存、擬於隔日作業乙事，接獲農糧署依合約規定處分違約金等新台幣109,582,950元。

卜蜂表示，將與相關單位進行說明與協商，以維護公司及股東權益。

卜蜂 股東 新台幣

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